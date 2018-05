El CB Alginet pierde el primer duelo del curso tras 32 victorias seguidas

El Guillén Group Alginet sufrió la primera derrota de la temporada en la pista del Benicarló. El equipo de la Ribera se vio impotente para frenar el ímpetu, coraje e ilusión del conjunto castellonense, que se jugaba seguir vivo en la competición y continuar aspirando a la segunda plaza del grupo que le daría el pasaporte para entrar en la fase final a cuatro y luchar por el ascenso a liga EBA.

En el grupo 1 ya es primero con total seguridad el Godella y para la segunda plaza el TAU Castelló supera por la diferencia de puntos al Roquette Benifaió y se aseguró (pese a la derrota ante los rojillos) su participación en la fase final, donde se enfrentará al Guillén Group Alginet, primer clasificado del grupo 2. Para la segunda plaza el Benicarló depende de sí mismo y si vence el domingo a las 12 horas (en horario unificado) en la pista de Tabernes Blanques se clasificará. Sin embargo, los locales también cuentan con opciones.

El Guillén Group Alginet no se jugaba nada en el partido pero quería prolongar la racha de imbatibilidad. Enfrente se encontró con un equipo que se jugaba el ser o no ser en esta segunda fase y con un pabellón lleno a rebosar. Frente a este panorama, al CB Alginet le faltó físico y mentalidad ganadora para superar a su aguerrido rival y más continuidad y regularidad en su juego. En el primer cuarto, con un 16-11 en el marcador logró un parcial de 0-11 y se colocó 16-22 para llegar al final del período 20-22. En el segundo cuarto bajó mucho la intensidad defensiva y no se llegó a puntear los tiros exteriores. El base japonés local logró un par de triples y el Alginet falló demasiados tiros libres. Tras el intermedio siguió la misma tónica de juego, con un Alginet a remolque de su rival, sin imponer su ritmo de juego y su rapidez y sin dominar el juego interior. A pesar de que Luis Verdeguer ganaba su duelo con el pívot serbio. Encima llegó la lesión de Adrián Gálvez, que se retiró cojeando por una más que probable rotura fibrilar. Es duda para disputar la fase final.

A pesar de todos los contratiempos, se llegó vivo al final del tercer cuarto con el marcador de 56-54. El comienzo del último fue clave para el devenir del partido. En apenas cinco minutos el Benicarló se marchó de once y después un parcial de 9-0 dejó finiquitado el duelo a falta de tres minutos. El domingo el Alginet se enfrenta en su pabellón a partir de las 12 horas al Mutxamel y cerrará esta segunda fase como líder.