La Plaça del Forn de Alzira y Víctor Pradera de Algemesí triunfan en la gala de les Lletres

La comisión alcireña de la Plaça del Forn fue el viernes una de las grandes protagonistas de la Festa de les Lletres Falleres al adjudicarse dos de las trece distinciones que se otorgaban en esta edición, entre ellas el «Premi + Complet» al libro que la falla ha editado este año titulado «2018 Dones», que ya fue distinguido con el segundo premio del concurso que convoca la Generalitat mientras que obtenía el primer premio en el certamen local. Por su parte, la falla Víctor Pradera de Algemesí obtuvo el premio «Enric Soler i Godes», que por primera vez tenía carácter autonómico, gracias a un artículo de Patricia Moragón titulado «Girls just want to have fun». Los premios se otorgaron el viernes en la Sala Magistral del palau de les Arts Reina Sofia de València.

El Forn, además del «Premi + Complet», también se alzó con el «Premi Mestre Ortifus a la coherència» gracias al libro coordinado por Roberto Carlos Ribera.

En la Festa de les Lletres Falleres también se entregó el «Premi Murta» al mejor microrrelato, que patrocina la Junta Local Fallera de Alzira, que se han adjudicado Berta Hernández y la falla Barri d'Onda de Borriana, con el trabajo «Pólvora que no fa guerra», y el «Premi Malva» al mejor poema satírico, que patrocina el Ayuntamiento de Alzira, y que fue a partar a José Antonio Martínez Giner por el trabajo titulado «El Tío Collons», publicado en el libro de la falla Cambro de Tavernes de la Valldigna.

La falla Plaça del Forn pone de este modo un broche de oro a un gran año en el apartado cultural. Se trata de la única comisión alcireña distinguida en la gala de les Lletres Falleres y, junto a Víctor Pradera de Algemesí, las dos únicas de la Ribera.

La gala contó con una nutrida representación de las comisiones galardonadas. En el caso de Alzira, la representación institucional estuvo encabezada por el alcalde, Diego Gómez, y las falleras mayores de la ciudad, Lourdes Burgos y Aitana Carbó, que estuvieron acompañadas por el vicepresidente de Cultura de la JLF, Luis Gisber, y el vicepresidente Jurídico, Vicente Sanmartín. Gisbert valoró ayer como muy positiva la cración el «Premi Murta» para la cultura de las fallas de Alzira.