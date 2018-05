Sueca se prepara para el Rock on the Road Fest, un novedoso festival familiar

Sueca se prepara para acoger el Rock on the Road Fest. Se trata de un innovador festival de música que reunirá a "las mejores bandas, las de raza, las que no temen hacer ruido, las que salvarán al rock and roll", han anunciado los promotores en la presentación que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sueca. El concejal de Fiestas, Pau Roselló; acompañado por Germán Escudero y Sergi Pedreño, ambos del equipo organizador, han presentado este miércoles en rueda de prensa el acontecimiento que tendrá lugar el sábado 16 de junio en el recinto festero, y que apuesta "por el sonido más enérgico y las puestas en escena más encendidas del panorama nacional".

Este festival "será algo nunca visto, diferente a todo lo que hay ahora mismo en el territorio valenciano", ha anunciado el regidor responsable. Además, tiene vocación de atraer a público de todas las edades, y sobre todo "da cabida a artistas valencianos, es una buena plataforma para darlos a conocer", ha destacado Roselló. El acontecimiento empezará a partir de las 10:00 horas con una matinal para público familiar, inspirada en la Ruta 66 americana. En el mismo recinto ferial habrá una exhibición de coches clásicos, motos y camiones customizados, y por supuesto, música en directo. La entrada será libre y pretenden atraer público tanto joven como adulto, para que disfruten del ambiente y dar a conocer, al mismo tiempo, la población.

El festival continuará por la tarde a partir de las 18:30 horas con las actuaciones de "cinco de las mejores bandas de rock valencianas", ha avanzado Sergi Pedreño en la presentación del acontecimiento, que según ha asegurado, "se ha planificado con mucho cuidado y es una apuesta de futuro". Los organizadores también han explicado que el festival que nace ahora "tiene la intención de consolidarse, así como crecer y hacerse un nombre también en el panorama internacional con el tiempo".

El cartel está formado por las bandas de rock español más robustas del momento y mezcla experiencia y solidez con el ímpetu de los nuevos grupos que vienen empujando fuerte. Así encontramos a Sexy Zebras, unas verdaderas bestias sobre el escenario, capaces de hacer vibrar hasta el más desapasionado junto a Kitai, grupo dispuesto a prenderle fuego a los altavoces. Corazones Eléctricos, con el enorme bagaje de Pau Monteagudo, de la ya mítica Uzzhuaïa, llega con su primer disco bajo el brazo, seguros de no dejar indiferente a nadie. Mientras que Stereozone, Jolly Joker y Erotic Psycho siguen con el mismo espíritu indómito que desprende el festival, destinado a convertirse en un referente en la defensa del sonido auténtico del rock. Indian Hawk, que prepara su primer material, cierra este cartel, que se aleja de los sonidos edulcorados y moderados y abraza el lado más salvaje de la música.