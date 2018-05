Sueca organiza un enérgico e innovador festival de rock

Sueca se prepara para acoger el «Rock on the Road Fest». Se trata de un innovador festival de música que reunirá a «las mejores bandas, las de raza, las que no temen hacer ruido, las que salvarán al rock and roll», según anunciaron los promotores en la presentación que tuvo lugar ayer en el salón de plenos del ayuntamiento.

El concejal de Fiestas, Pau Roselló, acompañado por Germán Escudero y Sergi Pedreño, ambos del equipo organizador, presentaron el acontecimiento que tendrá lugar el sábado 16 de junio en el recinto festero y que apuesta «por el sonido más enérgico y las puestas en escena más encendidas del panorama nacional».