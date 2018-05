Un festival para exaltar el juego

El festival de la infancia superó ayer todas las expectativas en Alzira. La combinación entre música, juegos, talleres, animaciones y Parc de l´Alquenència confirmó la consolidación del Nan@fest. Una jornada en la que los niños y niñas disfrutaron desde las 10,30 horas de actividades de diversa índole. Actuaciones de grupos como La Glüps Band, Nànets Band Rock i Pupetes o los Ma-Me-Mi-Mo-Músics, pasando por la feria de asociaciones, el espacio crea, la zona de agua y la feria del libro, hasta un campamento indio, que fue el lugar donde mayor público se congregó. También los hubo quienes prefirieron lanzarse en tirolina, vestirse de Policía Local, aprender manualidades con materiales reciclados o comer en la zona de las «gastronetas». Una programación completa con 18 puntos diferentes, siendo todos ellos independientes. «En esta segunda edición había el triple de localizaciones y están todas llenas. Hemos logrado conectar con la gente. Se demuestra en el ambiente que hay. La cara de los pequeños y sus padres describen felicidad. La afluencia de público demuestra que este certamen se ha convertido en un referente», explicó la edil de Cultura y Deportes de Alzira, Aida Ginestar.

El buen tiempo respetó durante todo el día este espectáculo de sonidos, luz y color. No obstante, las altas temperaturas hicieron mella después de comer y muchos aprovecharon para bañarse en los puestos de agua. En la zona de expresión libre, algunos dibujaron verdaderas obras de arte y otros prefirieron que la pintura estuviera reflejada en su cara. Uno de los principales centros de atención fue «Drilo», la mascota del festival, que no dejó de hacerse fotos desde la apertura del festival. «Está muy bien organizado. Ojalá el próximo año se pueda alargar y hacerlo dos días seguidos. Los niños se lo pasan genial y nosotros también de ver cómo se divierten. Además, aprenden muchas cosas. Ya estuvimos en la primera edición, pero se ha mejorado bastante. Es una verdadera fiesta para los pequeños», afirmó Miguel García, vecino de Alzira.

Hubo quien no quiso perderse las clases de educación vial y demostró sus dotes al volante de los triciclos, mientras que un nutrido grupo bailó y aplaudió al son de las exhibiciones de zumba, el concierto de la Societat Musical de Alzira, el Aula de Flauta Suzuki y la muestra de danzas populares. «Nuestra intención era que las familias pudieran disfrutar de un día juntos dentro de esta vida tan frenética que llevamos. La gente no solo está contenta por el evento que se ha organizado, sino que están alegres por compartir momentos de diversión», aseguró Ginestar.

Dani Miquel, uno de los referentes de la música infantil valenciana, y los Ma-Me-Mi-Mo-Músics cerraron la segunda edición del Nan@fest con un multitudinario concierto. «Me atrevería a decir que la participación se ha triplicado», sentenció la edil de Cultura.