Arón Canet llega a Le Mans con el objetivo de recuperar puntos tras la sanción recibida

Arón Canet vuelve este fin de semana al Gran Premio de Francia, en el legendario trazado del Le Mans Bugatti Grand Prix Race Circuit. Hace menos de dos semanas, el piloto de Corbera vivía una carrera llena de sobresaltos en el GP de España, donde quedó fuera por caída en los compases finales de la prueba cuando rodaba en el grupo que se disputaba la victoria. Debido a la penalización que le ha sido aplicada, en Le Mans tendrá que partir último en parrilla, por lo que deberá estar preparado para revertir tan atípica situación. El trazado francés es inicialmente favorable al estilo de Canet, que el pasado año finalizó segundo tras imponerse en un correoso grupo de cuatro pilotos. El valenciano marcha actualmente tercero en el campeonato con 48 puntos, a 15 del actual líder Marco Bezzecchi.



Entrenamientos libres

Los pilotos del Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 saldrán a pista en Le Mans mañana a las 9 horas con motivo de la primera sesión de entrenamientos libres. La carrera está programada para el domingo a las 11 h.

«Llegamos a uno de mis circuitos favoritos, donde siempre he tenido muy buenas sensaciones, aunque somos muy conscientes de que la meteorología jugará un papel importante. En Le Mans nunca tienes la certeza de si lloverá o no, aunque lo positivo es que es un circuito que me gusta y en el que el año pasado hicimos una gran carrera. Este año, pese a la penalización, lucharemos por estar delante nuevamente. Sacamos conclusiones muy interesantes el día de test que llevamos a cabo en MotorLand», afirmó el motociclista de Corbera.