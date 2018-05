El PP alerta de que las cuentas de Carlet para 2018 superan la regla del gasto en un millón de euros

El Partido Popular de Carlet denunció ayer que los presupuestos presentados por Compromís y PSPV superan la regla del gasto en casi un millón de euros, por lo que «no se pueden cumplir». Los populares han presentado sus enmiendas a las cuentas del ejercicio 2018 para «hacerlo más realista y cercano al ciudadano», manifestaron.

En ese sentido, aseguraron que los presupuestos «no responden a las demandas de los ciudadanos de Carlet» y que incorporan un aumento en la recaudación de impuestos. «Se prevé una subida del IBI urbano que supondrá un aumento en los recibos. Esta subida se hubiera podido evitar con un ajuste a la baja del tipo impositivo de la ordenanza fiscal, pero la falta de voluntad del equipo de gobierno ha propiciado que este impuesto suba en 2018 para los carletinos», defendió la formación popular.

«La alcaldesa nos dijo a la comisión informativa que estos presupuestos eran continuistas y, lamentablemente, le tenemos que dar la razón. Continuistas con la presentación de las cuentas muy tarde, incumpliendo manifiestamente con los plazos legales. Continuistas con el maquillaje financiero habitual, con presupuestos irreales que no se podrán cumplir porque superan la regla de gasto, lo que significa que hay proyectos e inversiones que no se podrán materializar. Y continuistas también con la baja ejecución, porque aprobándolos casi seis meses tarde, no creemos, desgraciadamente, que esta ejecución sea elevada», lamentó la portavoz de los populares en Carlet, Laura Sáez.

El PP también planteó una serie de actuaciones que, a su juicio, son prioritarias para la ciudad, como mejoras en varios parques, en el polideportivo o la redacción de un proyecto de prolongación de la Albereda del Riu Magre, entre otras propuestas.