Alertan de un repunte de peleas nocturnas en la zona de ocio de Alzira

La repetición de altercados en la zona de pubs de Alzira, sobre todo durante los fines de semana, ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad, que se han visto obligadas a reforzar la vigilancia y a aumentar los controles en este punto de la ciudad. Álex Iborra, propietario de Lolita Bonita, confirmó ayer que la presencia de las fuerzas del orden les ha dotado de mayor tranquilidad. «Estamos en contacto directo con los agentes y su vigilancia es clave para mantener el orden. Yo llevo quince años aquí y si lo comparamos con otras épocas, ahora hay mucho mejor ambiente», explicó.

No obstante, fuentes consultadas aseguraron a este periódico que los actos violentos se están convirtiendo en una tónica habitual y se están produciendo «más que nunca». De hecho, hace menos de un mes tuvo lugar una fuerte pelea entre clanes. A raíz de esto, Ciudadanos (Cs) de Alzira ha reclamado al tripartito que actúe para evitar que la tendencia siga al alza. «Si lo pocos lugares de ocio no se cuidan, los jóvenes no tendrán por dónde salir sin miedo a verse envueltos en una disputa», declaró ayer la portavoz de Cs, María José Llopis.

La representante de la formación naranja afirmó que se está ensuciando la imagen de la capital ribereña con estas prácticas violentas. «Esto aleja a los propios vecinos de Alzira y provoca que los de otros pueblos no nos visiten. Desde el ayuntamiento deberían iniciarse conversaciones, si no se ha hecho ya, con los propietarios de los locales para acabar con estos lamentables episodios antes de que sea irremediable el daño causado. Es urgente actuar. Nuestros ciudadanos necesitan sentirse seguros y poder disfrutar del tiempo libre en su ciudad. El tema del ocio nocturno es algo que se debería analizar, ya que está vinculado con darle a la ciudad el atractivo que merece».