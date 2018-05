Carcaixent elimina desde 2016 los símbolos franquistas de los edificios

El Ayuntamiento de Carcaixent aprobó en el pleno de marzo de 2016 promover la retirada de los elementos con simbología franquista aunque, a día de hoy, los vestigios siguen siendo visibles. Dos años después, todavía hay emblemas en las fachadas. La mayoría están ubicados en propiedades privadas y muchos de ellos están vinculados a las placas de las viviendas de Protección Oficial, que constan con el yugo y las flechas que se erigieron como signos distintivos de la dictadura que se prolongó en el territorio español desde 1939 hasta 1975. En el caso de los hogares de VPO, estaba previsto eliminar las placas que aluden al Instituto Nacional de la Vivienda y la propuesta también incluía la revisión de todos los acuerdos de colaboración, así como la retirada de las subvenciones a aquellas entidades privadas que conserven la simbología o menciones al franquismo.

El Ayuntamiento de Carcaixent sigue adelante con el proyecto, pero no se fija un plazo. «El adoptar estas medidas no es una tarea fácil porque primero tenemos que hablar con los propietarios de las casas y encontrar una fórmula que no dañe su fachada. Nos hemos reunido con muchas comunidades de vecinos y vecinas para buscar una solución y poder cumplir con la Ley de Memoria Histórica», explicó el alcalde de la ciudad ribereña, Paco Salom.

En la Ribera hay múltiples ciudades y poblaciones como Alzira, Carcaixent, Sueca o Cullera que cuentan con placas en las antiguas viviendas VPO. Actualmente, uno de los símbolos más visibles se encuentra en Gavarda, con la cruz de la iglesia del núcleo antiguo. Recientemente, Cotes, a través de una consulta popular, cambió el nombre a su última calle franquista, sustituyendo el de Calvo Sotelo por Jaume I. Y en Tous no hizo falta referéndum y el pleno, con mayoría del PP, acató a finales del año pasado la legislación y eliminó todas las referencias a la dictadura que permanecían en sus calles.

En Carcaixent, la moción fue presentada por Reiniciem con los votos a favor del propio partido, Compromís y PSPV, mientras que el PP, Gent de Carcaixent y UxV se abstuvieron. Ahora, actuarán para borrar una marca que todavía perdura, bien con su sustitución por otra placa que no contenga esta simbología o bien eliminándola y pintando la facha de nuevo.