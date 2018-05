Santa Cecilia de Cullera enamora con sus versiones jazz para orquesta

La Orquesta Sinfónica de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera realizó un variado y entretenido programa dentro del ciclo de conciertos de orquestas que ha organizado Bankia. La actuación tuvo lugar en el auditorio de la entidad, dentro de un ciclo en el que se dan cita las doce orquestas que han tomado parte en las dos ediciones del concurso de orquestas que ha organizado la entidad bancaria. De la Ribera también participan la Unión Artística Musical de Sollana y el Ateneu Musical de Cullera

En la primera parte, en el concierto se pudo escuchar el «Trio Op-114» de Johannes Brahms, con la actuación como solistas Núria García al clarinete, Aida García con el violonchelo e Isidro Navarrete al piano. Seguidamente se interpretaba la suite de «Pulcinella» de Igor Strawinski, siendo dirigida esta primera parte del concierto por Javier Artés Arlandis. La segunda parte del cocienrto llevaba como titulo «Charly Parker con orquesta» y en la misma se pudo escuchar buen jazz, con composiciones como «East of the sun» de Brooks Bowman, «Everything happens to me» de Matt Denis, «What is this thing called Love» de Cole Porter, «Just friends» de John Klenner, «Summertime» de George Gershwin, «Temptation» de Herb Brown y «Yardbird Suite» de Charly Parker. En esta segunda parte y bajo la batuta del director titular, Carlos Garcés Fuentesalaz, actuaron como solistas Fran Català con el saxo, Kontxi Lorente al piano, José Reillo a la batería y Julio Fuster con el contrabajo.