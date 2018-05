El Nítida Alzira pierde y se jugará el ascenso a una carta contra el Favara

Fiesta o tragedia. El sábado no habrá término medio para el Nítida Alzira FS. O se proclama campeón de liga o pierde el título después de 23 jornadas consecutivas como líder (más la jornada inaugural).

El pasado sábado necesitaba dos puntos para lograr un nuevo título de liga que se resiste desde 1997. El rival no era el más propicio, el Maristas Valencia (Levante B), tercer clasificado que ya no optaba al título pero quería despedirse de su afición con una victoria. El partido fue disputadísimo como no podría ser de otra manera. Ambas defensas estuvieron muy firmes y cuando los jugadores encontraban un hueco se topaban con dos exporteros de 1.ª división, Abel (Playas de Castelló) y Porki (Antequera y Cartagena la pasada campaña). José María Catret marcó el 1-0 de falta pero un minuto después, en el 11, Xavi enganchó un cañonazo imparable.

En el primer tramo del segundo acto, el Nítida avasalló a los levantinistas con disparos de Cris, Xusi, José Carlos, Xavi o Molo. El minuto 9 fue el clave. Cristian enganchó en el aire un chut desde 15 metros que dio en el larguero pero no entró. Desgraciadamente, en el siguiente ataque granota, los del Cabanyal hicieron el 2-1. Lesionado Pablo Márquez, emergió la figura de Ignacio García que logró el 3-1. Los árbitros hicieron un arbitraje nefasto. No pitaron una falta al borde del área granota que era como un penalti, ya que no había barrera, y en la siguiente contra, Xusi paró un chut con la mano y fue expulsado. Con el nerviosismo a flor de piel fueron expulsados por doble amarilla Abel, Cristian y Álvaro pero podrán jugar el sábado porque en fútbol sala no acarrea sanción. Los ribereños perdieron 5-1.



Fiesta del futsal

El Alzira FS ha organizado en la calle Pere Morell una fiesta que empezará el sábado a las 11 de la mañana donde cualquier niño o niña pueden participar en las diferentes actividades preparadas y los mayores en otras como zumba. La entrada para el partido contra el Favara, que empezará a las 17 h. en el Palau d'Esports costará 5 ? y tendrá como regalo un tiquet de paella que se servirá a las 15 h.