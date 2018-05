Los vecinos de Sant Bernat replican al alcalde que no puede cargarles «errores del pasado»

La Sociedad Civil Colonia San Bernardo de la Murta expresó ayer su «más profunda decepción» por las declaraciones del Alzira de Alzira, Diego Gómez, que descartó recepcionar las urbanización mientras no se repare la red de alcantarillado y la depuradora, y defendió que el ayuntamiento no tiene «ningún fundamento para imponer a los perjudicados el pago de los errores del pasado, tanto de ejecución de la obra por los urbanizaciones como de control por el ayuntamiento, que nada advirtió, teniendo incluso la facultad de privarles de la autorización que les había dado».

Los vecinos alegan que existe recepción de las obras desde el momento en que el ayuntamiento «tolera su apertura al uso público y concede las licencias de edificación y ocupación». En este sentido, señalan que la negativa del ayuntamiento a asumir el servicio de alcantarillado es la que ha provocado la resolución del Síndic de Greuges y «perjudica los derechos de los residentes», además de generar un riesgo para la salud pública, alertan.

«La depuradora está obsoleta y el alcantarillado no está en condiciones por sufrir durante décadas las consecuencias de la pasividad municipal», afean los vecinos. La colonia no entiende como el ayuntamiento no asume esta urbanización finalizada en 1975 «cuando aprobó en su día el plan urbanístico con las condiciones y trazado de la red de saneamiento, nada objetó a los urbanizadores en su ejecución, no parece que les exigiera subsanaciones y toleró que la urbanización se abriera al público», además de conceder licencias sin condiciones.