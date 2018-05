Juegos de luz que el ojo no ve en el cementerio más bonito de España

Su designación como el cementerio más bonito de España en 2017 ha provocado que vecinos y curiosos se hayan detenido a contemplar este camposanto casi centenario desde diferentes perspectivas, aunque un grupo de aficionados a la fotografía ha recurrido a la técnica del «light painting», pintar con luz, para mostrar unas estampas realmente sorprendentes, sin alterar el conjunto. «El límite lo pone tu imaginación», resume José Vicente Micó, miembro de la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España, que impartió este taller de iniciación al «light paiting» organizado por la Asociación Fotográfica de Sumacàrcer, en el que participaron casi una veintena de aficionados de Cullera, Corbera, Xàtiva, Canals, Villanueva de Castellón, Gavarda o Navarrés.

Equipados con un arsenal de luces de todo tipo -linternas cálidas, linternas led que ofrecen luz fría, hilo luminoso, el «tape» o hilo de luz más ancho, el esferizador y tubos de luces de colores,....- y con las espaldas cubiertas por los voluntarios de Protección Civil para no provocar sobresaltos innecesarios en la oscuridad de la noche, los aficionados se adentraron en el cementerio más bonito de España, tras recabar la autorización de la parroquia titular.

El fotógrafo vive de la luz y, de noche, sin «flash», con largas exposiciones de las cámaras para absorber la luz que en cada escena se decide proyectar ante el obturador, e incluso desplazando la cámara, se crean efectos de lo más sorprendentes que el ojo no ve. «No siempre se trata de buscar un efecto estrambótico o chulo, yo también quiero que la fotografía me diga algo», apunta Micó, mientras recuerda que esta semana, el 16 de mayo, era precisamente el día internacional del «light painting».

«Es una modalidad muy creativa en la que no hay edición en el ordenador, no hay ´Photoshop´, lo que sale es real», comenta Fermín García, presidente de Afosuma, mientras explica que se trata de una técnica que está de moda y que normalmente se utiliza en paisajes o construcciones antiguas. La asociación local de aficionados a la fotografía ha elegido el cementerio de Sumacàrcer para realizar este taller con el objetivo de innovar, mostrar otras perspectivas y complementar una exposición en la que los vecinos puedan contemplar el contraste de las imágenes del cementerio de día que Afosuma ofreció para alcanzar la distinción ganada en 2017 y las tomadas por la noche con esta técnica basada en pintar con la luz.