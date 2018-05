Tres voluntarios de la UE colaboran en la gestión y limpieza de los parajes de Alzira

Ataviados con una llamativa camiseta verde fluorescente, Giovani y Miroslav salen al encuentro de un grupo de alumnos del instituto Sant Vicent Ferrer de Algemesí que se disponen a entrar en la Murta. Giovani, de origen búlgaro aunque estudió el máster de Gestión de Proyectos Medioambientales en Dinamarca, se esfuerza en explicar en castellano las normas de conducta en el interior del Paraje Natural Municipal. «No se puede tirar nada a tierra, no se puede coger plantas ni frutos, discurrir por las sendas debidamente señalizadas, no se puede gritar para no molestar a la fauna...», se disculpa por su castellano, mientras un profesor le tranquiliza. «Lo hablas mejor que ellos tu idioma, seguro». Tras este primer servicio del día, Alexis llega con su bicicleta eléctrica a la finca y se incorpora al grupo.

Son los tres jóvenes que participan en el primer programa de voluntariado ambiental que desarrolla el Ayuntamiento de Alzira a través del Servicio Voluntario Europeo. Miroslav, eslovaco, también ha cursado estudios universitarios de gestión ambiental, mientras que Alexis, francés, completó el año pasado el máster de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en su país. «Creo que es una buena oportunidad para aprender a hacer otras cosas y para mejorar mi nivel de español», explica con un castellano más que aceptable.

Facilitar información a las personas que visitan la Murta y la Casella es una de las tareas que estos voluntarios tienen asignadas por el ayuntamiento, aunque también trabajan en la limpieza de las sendas del Paraje Natural Municipal y las zonas de aparcamiento y en identificar los puntos mal señalizados en el Anell Verd, una circunvalación para peatones y ciclistas, y su limpieza.

«La unión de la experiencia del ayuntamiento en la gestión de programas de voluntariado europeo y la riqueza de Alzira desde el punto de vista ambiental nos impulsó a presentar este proyecto, con el que buscamos ofrecer a los jóvenes que participan la oportunidad de cambiar sus vidas, mejorando sus habilidades personales al mismo tiempo que colaboran en la conservación, protección y promoción del patrimonio medioambiental de la ciudad», explica el concejal de Promoción Económica, Ivan Martínez. Los tres voluntarios trabajarán en Alzira hasta septiembre, tras completar una estancia de seis meses en la que podrán comprobar como las autoridades locales diseñan políticas y actividades de conservación ambiental y de difusión del patrimonio natural.