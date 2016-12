Esta nit és la de Nadal. Nit màgica, diuen uns. Nit de pau, nit d'amor, canten altres. Nit de vergonya, clamen els refugiats. Nit de terror, denuncien els assetjats. Nit d'enyor, sospiren els nostàlgics. En quina d'elles s'identifiquen hui vostès? Jo, des de la covard comoditat, ho faig amb la nostàlgia. Són tantes les imatges que de l'horror i del terror tinc acumulades, que em sent l'ànima anestesiada. Vergonya!

Des del tossal de la meua edat contemple les nits de Nadal viscudes en els diferents indrets, amb la companyia de les persones més estimades en cadascun dels moments, totes elles molt importants. En les nits de Nadal del record sempre hi ha xiquets: la germaneta, els cosins, els fills, els nebots i, ara, els nets. Però com era la nit de Nadal quan jo era el xiquet?

Les primeres nits de Nadal que recorde les celebràvem en la casa dels nostres veïns, el senyor Eugenio Micó i la senyora Anita. Els dos eren majors i eren com els nostres iaios. Vivíem les dues famílies en dos pisets, l'un enfront de l'altre, en el grup de cases que l'Estat havia construït allà al final del barri de Corea. Parle de finals dels cinquanta i principis dels seixanta. Aquella nit seiem a la taula, amb ells, mon pare, ma mare, la meua germaneta Amparo i jo. Sopàvem cap a les deu de la nit. La taula parada lluïa esplèndida. El sopar era especial. L'havia preparat ma mare Lolita.

Quan començava a difuminar-se l'aroma de la pasta d'anís dels pastissets de moniato que ma mare havia fet la jornada anterior, quan havien desaparegut les veus dels xiquets de San Ildefonso cantant en la ràdio, enutjosament, els números i els premis que no ens tocarien mai, ma mare, aquell dia, feia el sopar extraordinari de la Nit de Nadal. El plat principal era pollastre. Un pollastre sencer per a una sola menjada! Com que no teníem forn (no existien els forns domèstics encara), ma mare el cuinava, trossejat, guisant-lo en un perolet d'alumini (el qual conserve encara a la Marjal!), que posava a coure en un foguer d'aquells de petroli (com el de la foto). Pollastre! Pura luxúria! Aprofitava el temps de cocció per a preparar una ensalada russa amb tot el recapte que havia bullit abans. L'ensalada russa de ma mare tenia un toc miraculós perquè pareixia impossible aconseguir aquell sabor inigualable, amb aquella maionesa feta amb tan poc d'oli i amb un sol ou. Realment ma mare «pintava» l'ensalada per damunt amb la maionesa, perquè esta no li donava per a mesclar-la amb els ingredients. La presentava en una font redona (que també conserve), heretada del bar del iaio Paco «Paloma» i l'adornava per les vores amb olives farcides d'anxova d'El Serpis, centralment, i disposades com els radis d'una roda de bicicleta, col·locava unes tires de pebrot roig de La Chula, de la fàbrica de conserves murciana de Gregorio García Iniesta, i al caramull, una rameta de julivert. Divina!, se'n podria dir donada la festivitat.

Per començar fèiem un vermut amb papes del Grau que mon pare i jo havíem anat a comprar el dia anterior amb la Marina, les quals guardàvem en el pot de llautó que teníem per a conservar-les millor; les clòtxines en escabetx, eren el millor, de la marca Garco, que envasava en unes llandes de la forma i grandària d'una pandereta, José Colomer del Río, de la Puebla del Caramiñal, de la Corunya, la qual havíem comprat, ma mare i jo, dies abans, a la tia Pepa de la botiga de salaó d'Antonio Romá, enfront del Palau.

Per a beure el senyor Eugenio treia una botella amb vi blanc de Bèlgida, el seu poble natal, que mon pare deia que era mol fort. Quatre terços de cervesa d'El Águila de la botigueta de baix, la del senyor Requena els quals jo mateix havia agafat de la caixa de fusta, on estaven perfectament alineats, i els havia deixat a la fresca a la galeria de la cuina. La meua germaneta i jo bevíem llimonada, aquella aigua dolça gasificada que compraves al carrer al repartidor de Gaseosas la Gandiense, qui, de vegades era el senyor Ferri. Els postres eren els pastissets de moniato i torrons, del dur i del blanet. Acompanyaven el cafè i la «malta» una botella de conyac Centenario Terry (el de la malla daurada) i una altra d'anís Ferry que les havia comprat mon pare a casa Colau de la plaça del Raval.

El sopar era entranyable, el senyor Eugenio sempre tenia històries que contar. Era un enamorat del teatre. Tenia el carnet d'apuntador d'escenari teatral. La senyora Anita era més reservada, la recorde aquelles nits amb la toqueta de llana sobre els muscles. Els dos eren molt coneguts a Gandia perquè, a l'hivern, regentaven el bar del cine Fantasio i, a l'estiu, el del cine de la Plaça de Bous, el qual, més tard, s'anomenaria El Pino.

Després de fer-nos recitar, a la meua germaneta i a mi, alguna poesia adient a la celebració, ensenyada en els col·legis, i de cantar, tots a una veu, alguna nadala, nosaltres ens n'anàvem a la missa del gall a l'església dels Escolapis on em retrobava amb alguns companys d'escola i amb les seues famílies. Tothom estava feliç i tots ens felicitàvem les pasqües.

M'és tendre el record de quan al final tots ens posàvem en fila per a besar el peu al Jesuset acabat de nàixer que el pare Molins, el rector, ens oferia delicadament. Nits de Nadal inoblidables!

I saben?, no és exactament de veres que tinga l'ànima anestesiada. La imatge d'Aylan Kurdi, el xiquet aparegut mort, ofegat a la platja turca de Bordum serà inesborrablement dolorosa sempre i encara, tampoc, no ha pogut traure'm del cap la cara del xiquet Omar Daqneesh, rescatat de les runes provocades per un bombardeig a Alep, mirant-se desconcertat les mans brutes de pols i de sang, i dirigint els ulls amb la mirada perduda a la càmera que, a mala hora, l'estava enregistrant. Respecte a la resta, sí que sent vergonya... de la covardia i de la comoditat!

Bon Nadal benvolguts, estimades. Tant de bo que esta nit arriben a les vostres cases les persones estimades, com arribaren a la de Jaume Sisa, una nit clara i tranquil·la amb una lluna que feia llum, els personatges dels somnis infantils, perquè, com deia ell en la cançó i va escriure Antoni Durà en la façana del campus de Gandia de la UPV... Qualsevol nit pot sortir el sol!