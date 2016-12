«Hay conversaciones en la Púnica que me sonrojan»

Un reciente informe de la UCO sobre el caso Púnica vuelve a poner en el foco a Víctor Soler. ¿Debe explicar mejor Soler su papel en este entramado que no está muy claro?

La verdad es que hay conversaciones de la Púnica en Gandia reveladas por los medios de comunicación que me sonrojan. Pero, como jurista, defiendo la presunción de inocencia de todas las personas, también de Víctor Soler. Es injusto que social y mediáticamente esté acusado e incluso condenado cuando ni siquiera está siendo investigado por ningún juez. No me gustan los juicios paralelos. Ahora bien, cuantas más explicaciones se den, mejor, nunca vienen mal. Pero a veces hemos visto cómo, lamentablemente, ni dando explicaciones sirve para que se acabe el tema y continúa el ataque de los rivales políticos.

El congreso del PP de Gandia será, previsiblemente, en otoño de 2017. ¿Qué pasará si a esas alturas sigue abierta la instrucción de la Púnica, o si antes del cónclave el TSCJV citara a declarar a Soler?

Bueno, eso son futuribles. Ahora estamos en el periodo del congreso nacional y ya vendrá el resto. En cualquier caso, mientras no pierda la condición de afiliado, será una decisión que deba tomar él, y pensar si es el mejor valor para el partido y para el proyecto.

¿Sería bueno que Soler tuviera un o una rival en el congreso del PP de Gandia?

Ni bueno ni malo, eso está en la mano de los militantes. El PP no es patrimonio de nadie, sino de todos los afiliados. Estamos en una fase de reconstrucción del relato del PP de Gandia y espero que se diseñe el mejor equipo para la regeneración ética, sumar y volver a contar con la ciudadanía.

¿Se han limado asperezas con el sector crítico de Enrique Orihuel o Enrique Belda?

Yo creo que la ejecutiva local sí lo ha hecho, pero más que como un sector yo lo veo como voces constructivas a tener en cuenta.