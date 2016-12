ESTA NOCHE Y CADA DÍA

En su «Diálogo entre un vendedor de calendarios y un transeúnte», Leopardi advierte sobre la improbabilidad de que se cumplan nuestros deseos ante el nuevo año, aunque termina diciendo, un tanto cínica y burlonamente por boca del transeúnte, que como en el pasado los hombres no han sido nunca dichosos solo puede esperarse que, por fin, «en el año nuevo el azar nos tratará bien a todos y comenzará la vida feliz».

El fondo del relato del romántico italiano es, como toda su obra, pesimista y por supuesto reniega de la idea de progreso. Pero desde el siglo XIX (y en esto sí aciertan los meteorólogos) ha llovido mucho. En España, durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó en 40 años, los mismos que tenía Leopardi al morir. Sufrimientos e injusticias y hasta la «infinita vanidad del todo» siguen estando presentes entre nosotros, como las pasiones y los conflictos personales, pero, claro, se soportan mejor bajo la cobertura del estado del bienestar y las conquistas sociales que desmienten el amargo azar que inspira el diálogo del poeta italiano.

Hasta hace muy poco, la suerte y los buenos deseos formaban parte, para la mayoría, de la realidad cotidiana como invocaciones no totalmente incontrolables. Esa cuota de seguridad y libertad personal arduamente arrebatada a la ignorancia y el atraso está hoy en riesgo de perderse, y repugna pensar que la idea del destino que encierra el relato de Leopardi se haya vuelto a imponer como una fatalidad ante la que solo cabe resignarse en espera de tiempos mejores.

Hoy se nos dice, como si fuese la verdad revelada, que «la generación mejor preparada» vivirá peor que sus padres, mientras el hecho de que miles de jóvenes se vean obligados a emigrar es visto desde el Gobierno de España como una excelente oportunidad que «enriquece, abre la mente y fortalece habilidades sociales». Cretinada ésta que ni siquiera habría suscrito Juanito Valderrama, autor e intérprete de «El emigrante» y quien, dicho sea de paso, escribió en un hotel de Gandia, sobre las páginas de una novela del Oeste, otra de sus canciones, «Su primera comunión», ceremonia religiosa que todavía puede realizarse en el territorio nacional, aunque sería más lógico empezar a celebrarla ya en el extranjero para que los niños fuesen conociendo el futuro que les espera.

Pero si el autor del «Diálogo entre un vendedor de almanaques y un transeúnte» fue un pesimista que creía imposible la felicidad, también escribió que solo hay que temer al miedo.

Al arrancar la última hoja del calendario y expresar nuestros deseos para el año entrante deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Por qué no admitir, sin temor ni temblor, que no todo ha de ser inevitable, como nos dicen, como no lo es asumir la fe del carbonero, el pensamiento mágico y el tercermundismo selectivo en un país cuya economía, el trimestre pasado, creció el triple que la alemana pero en el que casi un 30% de su población se encuentra en riesgo de pobreza? ¿Por qué no aceptar –en frío, imparcialmente– que si los valores dominantes son los de la Bolsa, la idea de la solidaridad rescatar a los Bancos pero no a las personas y la de la dignidad dejarla en manos de la caridad todo eso se parece demasiado a la vileza? ¿Por qué no creer, como dicen los premios Nobel de Economía Krugman y Stiglitz, que esa situación no era ni es necesaria, destruye vidas y tiene que acabar? Seamos realistas, pidamos lo razonable y lo posible. Esta noche y, por supuesto, cada día.