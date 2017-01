los fundadores del bar club

Afinales de la década de los 40, cuando España se encontraba todavía hambrienta, triste y horrorizada por la locura de la Guerra Incivil, un grupo de amigos de diferentes ideologías capitaneados por Andrés Ferrer, «Milú», decidieron crear un club donde reinara el «fair play» y el buen humor, tan necesarios para superar una tragedia llena de odios y muertos como la que habían vivido. Desgraciadamente todavía hoy algunos se empeñan, agitando como un espantajo la Ley de la Memoria Histórica, para mantener vivo el odio entre los españoles.

Con el paso del tiempo, aquel club de amigos se convirtió en el famoso Bar Club, situado en el paseo de las Germanías, frente al teatro Serrano, en el lugar que hoy ocupa calzados Mayor. Junto al Bar Club abría sus puertas el cine de verano Capitol, donde la gente se llevaba el bocadillo para cenar viendo una sesión doble de amor y aventura. Los fines de semana, con gran afluencia de jóvenes de los pueblos vecinos, se celebraban bailes amenizados por la orquesta Tic-Tac dirigida por El Negre, un simpático relojero que tenía su tienda en los bajos de las Escuelas Pías. También en el cine Capitol tenían lugar combates de lucha libre americana, conocida como «catch as catch can», en los que Toni Misteri, dueño del bar Misteri y campeón de España de halterofilia, era el luchador local más aplaudido.

Esta fotografía adjunta de los fundadores del Club la aporta mi amigo Andrés Emilio Ferrer, hijo de «Milú» y nieto del gran cirujano y buen republicano don Emilio Ferrer, del que hablé en uno de estos milagros juevesinos.

A veces la identificación de los personajes resulta difícil; ni siquiera con la ayuda de Rafael Martínez y de Suso Monrabal hemos podido identificar con absoluta certeza a los dieciséis amigos que aparecen en la foto. Espero que algún hijo, nieto o sobrino nos lo aclare.

De pie, de izquierda a derecha: Ros. Cristóbal González, columnista de La Vanguardia. Ximo Verdú. Cabanilles. Enrique Ausias, un sastre ilustrado que fue piloto durante la guerra civil. Pascual Cruañes, abogado y concejal. Vicente Mayans, exportador de naranjas y pomelos. Andrés Ferrer Canet, «Milú», promotor de este original Club. Juan Bolta, presidente del sindicato vertical. Eudaldo González, impresor del papel de seda con tinta de oro para envolver naranjas; este finísimo papel se usaba en los escusados cuando no había papel higiénico y dejaba la huella del oro en las posaderas de los usuarios. Se quejaba una célebre solterona que no comprendía cómo teniendo el culo de oro no se le acercaba ningún pretendiente y una amiga le contestó: «Los hombres quieren el oro en el bolsillo de las mujeres, el culo lo quieren natural». Junto a Eudaldo está Vilar, hijo del notario.

En el centro, sentados: Francisco Gómez Romaguera, abogado. Vicente Bonet, pintor.

Debajo sentados: Merle Morant y Vicente Gimeno, abogado, concejal y pionero de la Drova.

Como decía la periodista Oriana Fallaci, «benditas fotografías que sirven para avivar el recuerdo de los que se fueron».