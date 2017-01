El PSOE de Oliva critica las obras en Comte d'Oliva y asegura que ya hay desperfectos

El PSOE ha criticado que «la obra faraónica» realizada recientemente en la calle Comte d'Oliva, con casi 700.000 euros de inversión, «ya aparece en unas condiciones de asfalto envejecido y ni siquiera lleva meses inaugurada».

Según el portavoz socialista, Carlos Mengual, a la vista de esta actuación, financiada con el Plan de Inversiones Sostenibles de la Diputación de Valencia, «es difícil hacerlo peor», y responsabiliza de ello al gobierno local.

Mengual añadió que, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de municipios, donde el dinero de la diputación se destinó a muchos proyectos, Oliva invirtió la mayor parte de ese plan a la reforma de la calle Comte d'Oliva.

«Desde el Grupo Socialista no entendíamos esta prioridad, puesto que el barrio de Sant Francesc, donde pertenece esta calle, necesita de una rehabilitación de todo el barrio: aceras, farolas, alcantarillado, asfalto, inmobiliario, y con esta cuantía podrían haberlo hecho, pero decidieron hacer esta obra», indica Mengual.

«El desbarajuste solo acababa de empezar. Se reúnen con el vecindario cuando ya estaba la obra adjudicada, y por lo tanto no podían aportar ninguna idea o proyecto (esto no es participación ciudadana), las direcciones del barrio después de esta obra no están claras a día de hoy, y el aparcamiento o el alcantarillado nos costará más dinero todavía», añadió el portavoz socialista.

Según Mengual, en la calle Comte d'Oliva «ya han aparecido los primeros desperfectos en el asfalto. Tan sólo han pasado unos meses de la finalización de la obra y ya tenemos que ver esta situación. No es posible tanto entuerto político en tan sólo una obra», finalizó el portavoz del PSPV-PSOE en Oliva. Las obras en este vial ya obligaron a algunas modificaciones antes de que el proyecto se entregara al ayuntamiento.