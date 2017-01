DAS NEUJAHRSKONZERT

Comence a escriure estes línies en el descans del Concert de Cap d'Any que fa la Filharmònica de Viena (Das Neujarhrskonzert der Wiener Philharmoniker), el qual està retransmetent-se, per La 1 de la TVE, des de la Sala Daurada de la Musikverein d'eixa ciutat. És un concert que veig i escolte „perquè els dos estímuls sensorials son possibles„ tots els anys, des de l'època del blanc i negre televisiu, i ho he fet des de qualsevol lloc on me trobara eixe dia 1 de gener, fora en una altra ciutat o en un altre país.

Reconec que des de la primera nota del concert sent el cor desbocat dins del pit i l'ànima emocionada pel que té de tradicional esta retransmissió en la meua biografia i pel que té de significat de recomençament, d'inici d'una nova etapa d'esta vida que ja va complint anys. I encara ho és més especial des que vaig assistir, amb la meua dona, a un concert en eixa sala fa uns pocs anys. No, no era el concert de Cap d'Any, d'este concert ja quasi m'he acomiadat d'assistir-hi, i això que tots els anys faig la meua preinscripció el mes de febrer per a participar en el sorteig de les entrades, però no hi mans, la sort pareix estar sempre en mans dels japonesos, els quals omplin majoritàriament, any rere any, els plans televisius de la sala.

La gran sorpresa per a mi ha sigut el director de la present edició, el veneçolà Gustavo Dudamel, el qual, amb els seus 35 anys, és el més jove dels directors que han dirigit este Concert de Cap d'Any des que començaren, allà pel 1939. Des del moment que ha aparegut a l'escenari m'ha captivat, sense faristol davant, totalment de memòria, ha dirigit els músics amb mestria, semblant un ballarí que amb la batuta, amb les mans, amb els braços i amb els ulls ha anat indicant als concertinos el que havien de fer en cada moment mentre el seu cos seguia la música serpentejant amb les notes de les peces musicals que interpretaven. Per a mi, ja és el gran protagonista del concert d'enguany, ha hagut d'eixir fins a dues vegades a saludar el públic que reclamava la seua presencia amb forts aplaudiments.

En la segona part s'ha mantingut la tònica i no ha decaigut el meu interés. Acabat el concert oficial, han sigut interpretades les dues peces de propina tradicionals: El Danuvi blau, de Johann Strauss fill, amb imatges retrospectives de diferents coreografies que acompanyaren la interpretació els anys passats, les quals, segons el meu parer, han distorsionat la màgia eterna d'este vals i, per a acabar, com sempre, la Marxa Radetzky, de Johann Strauss pare, a la qual, quan Dudamel ho indicava, jo també he acompanyat amb aplaudiments mentre, com sempre, els ulls se m'han omplit de llàgrimes, les quals, com sempre, tampoc he intentat refrenar.

Reprenc l'escriptura d'estes línies quan encara el públic, dret, aplaudeix sonorament. Dudamel ha tingut que eixir a saludar dues vegades i els aplaudiments continuaven tronadors, fins i tot, quan els músics estaven abandonat l'escenari i l'ORF (la televisió austríaca) tallava l'emissió, per a Eurovisió, donant per acabada la retransmissió d'enguany.

Des de hui este director és el meu director del meu concert de tots els cap d'any. Jo no recorde la figura de Willi Borkovsky, qui fou el director dels meus primers concerts en els anys seixanta, ell els va dirigir durant 24 anys i va ser l'iniciador, el 1958, del costum de fer les dues propines (El Danuvi blau i la Marxa Radetzky), acabat el programa oficial del concert. Sí que recorde nítidament la imatge i les maneres de Lorin Maazel, probablement més per les retransmissions de la dècada dels noranta que les dels huitanta i, sobretot, per la de fa dotze anys. Però durant molt de temps, el meu director del concert de Viena va ser, Herbert Von Karajan, i això que sols el va dirigir en una ocasió, el 1987, però em va deixar impressionat per sempre per la seua elegància i majestuositat dirigint l'orquestra.

Ahir mateix, en el treball de documentació que faig sempre quan escric per a ser fidedigne amb les citacions històriques, em vaig retrobar amb part d'una cinta d'aquell concert extraordinari, en el moment en el qual, Karajan, durant la interpretacio de la Marxa Radetzky, es girava cap al públic indicant-los el moment en el qual devien d'iniciar els aplaudiments compassats amb la musica i, ho reitere... Quina elegància! Quina majestuositat! Recorde Claudio Abbado, el 1988 i 1991, aleshores molt considerat en el món de la musica clàssica; per descomptat, Zubin Mehta i Riccardo Muti, els quals dirigiren cinc concerts cadascun d'ells. Però jo em vaig enamorar de Daniel Barenboim en els seus dos concerts, el de 2009 i el de 2014, per la seua simpatia i desimboltura. Em va emocionar, i ens va fer riure a tots, quan, mentre dirigia una de les peces musicals, els membres de l'orquestra anaren abandonant, un rere l'altre, l'escenari i el deixaren sol a ell, la batuta i tres pobres concertinos, «desgraciats», que es quedaren per mantenir la sintonia mentre ell els acaronava, agraït, per no haver-lo deixat totalment sol. No recorde quina va ser la causa de la broma de la fuga dels músics però va ser un moment divertit i entranyable. Però, a partir d'enguany, Dudamel, este jove veneçolà, ha conquistat el meu cor d'aficionat musical, perquè confesse, impúdicament, que jo sols sé de música el que sé de vins, sé el que m'agrada i el que no!

I acabat el concert, ha començat el camí, una altra vegada, per totes les sendes del dia a dia. Despús-ahir hem viscut la nit de Reis, que des que els nets aparegueren a casa ha recuperat un color que pareixia haver-se descolorit quan els fills es feren grans. I demà, dilluns, toca renàixer, lluitar, viure, gaudir del que es puga, respectar els altres i les seues idees, oferir, voler... Anar fent!