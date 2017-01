mascarell no puede presumir de transparencia en urbanismo

El pasado sábado 7 de enero fue publicada en este periódico una noticia sobre las quejas mostradas por los propietarios del edificio del Paseo de las Germanías, nº 21 de Gandía, en relación a la actuación de determinados funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento en la tramitación del expediente para la apertura de un restaurante de comida rápida en el local del bajo del edificio, al considerar que se habían producido numerosas e imperdonables irregularidades, todas ellas con el común denominador de ocultación de información, privación de derechos y desatención; respondiendo el Ayuntamiento, según la información del periódico, haberse cumplido la ley; respuesta ésta que nos obliga a preguntar a los funcionarios que en sus respectivas competencias han intervenido, así como al responsable Jefe de todos ellos: Sr. Vicent Mascarrell, y trasladar estos mismos interrogantes a nuestros conciudadanos a fin de que se nos ayude a entender con sus explicaciones lo sucedido:

¿Cuándo se ha cumplido la ley si el Ayuntamiento no hizo nada ante unas obras sin licencia?

¿En cuál de las cuatro veces que hasta la fecha ha tenido que subsanar defectos el promotor aportando nueva documentación técnica se había cumplido ya la ley?; ¿En la segunda? ¿En las posteriores?, ¿por qué ahora ya sí? ¿Por qué se tardó un mes en dictar la resolución acordando la paralización de las obras desde que fueron denunciadas las obras por la comunidad, y no de oficio como parece dar a entender el Ayuntamiento en la noticia periodística?

¿Por qué no se abrió expediente sancionador contra el promotor por realizar obras sin licencia y haber sido inveraz en la documentación inicial aportada? ¿Por qué renuncian a cobrar una eventual multa?

¿Por qué en la documentación remitida a la Generalitat para la emisión del preceptivo informe de la administración autonómica en la concesión de licencias de actividad, el Jefe de la Sección de Actividades omitió el escrito de alegaciones de la comunidad del 26 de septiembre?

¿Por qué durante la tramitación de los expedientes no se han notificado a esta parte las actuaciones tal como se iban produciendo, si desde que presentamos la denuncia somos parte y reunimos la condición de interesados? Además fue expresamente interesado por esta comunidad en escrito de 13 de septiembre, del que no se ha tenido ninguna respuesta.

¿Por qué se tardó más de un mes en dictar el Decreto de paralización de las obras sin licencia, y en un solo día (15-12-2016) el promotor presentó la última documentación técnica, la técnico municipal informó favorablemente, el señor Mascarell firmó la licencia de obras y le fue notificada la licencia de obras al promotor, los cuatro trámites el mismo día?

¿Por qué si en dos ocasiones anteriores no hubo inconveniente legal alguno en facilitarnos copia de la documentación técnica, personados representantes de la Comunidad el 22 de diciembre en el ayuntamiento, el asesor de Urbanismo nos deniega la copia de la restante documentación, amparándose en que conforme a la ley de transparencia no podía darnos copia si antes no se daba traslado de la solicitud al promotor? ¿Y de nuestros escritos quién nos ha pedido permiso para darle traslado al promotor?

De ser cierta la noticia de este periódico sobre concesión de la licencia de actividad el recién pasado día 29 de diciembre, ¿cómo es posible que conceda la licencia antes de vencer el plazo que nos confirieron para alegaciones y digan que están tramitando nuestras alegaciones?, ¿que trámites son esos?

¿Por que mantiene el Ayuntamiento que no ha sido modificada la fachada del local, y todo el mundo puede comprobar que se ha dispuesto una hornacina o armario cubriendo parte del vano de acceso?

¿Por qué se adelantó la licencia de obras a la de actividad cuando, tanto la ley como la jurisprudencia (TSJCV) determinan que han de ser conjuntas, o en todo caso, primero la de actividad por ser más amplia?

¿Por qué en el expediente había una nota manuscrita con el siguiente texto: «Toni: Este exp. El te pasat a la firma Jorge i ha quedat que el dilluns ho miraria. És urgent així que pregunta-li el dilluns per ell i quan te'l signe, fas el Decret»?

¿Donde está la «urgencia» señores funcionarios?, ¿se trata de un producto o servicio de primera necesidad del que Gandia se encuentra desabastecida? ¿Qué es lo que guió al funcionario autor de la nota para que se diera urgencia en la concesión de la licencia? ¿A que todos estamos pensando en la misma respuesta a la anterior pregunta?

Sr. Mascarell, haciendo uso de su vasta experiencia acumulada a lo largo de no pocos años al servicio de la gestión pública, y además como abogado que es: eche una mano a sus funcionarios y ofrézcanos respuestas a todos los interrogantes. En otro caso, de no encontrar respuestas plausibles, díganos y dígales al resto de la ciudadanía si aprueba estas prácticas o si por el contrario va a hacer algo para que no se repitan.