Forbes llega para ser la referencia

El nuevo fichaje de Hispagan Units pel Bàsquet, el escolta Dynile Lemar Forbes, ya está en Gandia. Llegó a última hora del martes y ayer ya realizó junto a sus nuevos compañeros los tres entrenamientos de la jornada en el gimnasio, la sesión matinal de tiro y la sesión preparatoria de la tarde en el pabellón municipal.

Nyla Forbes, de 29 años de edad, natural de Bahamas y de 1,90 metros de estatura, asegura que llega para ser el referente ofensivo del equipo. Así se lo ha pedido el entrenador, Víctor Rubio, y así lo asume el propio jugador.

Levante-EMV pudo conversar con él durante la mañana ayer. En primer lugar explicó el por qué de su salida del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano: «Zamora y Gandia son dos buenos equipos y no tengo queja de mi estancia en aquella ciudad, pero aquí creo hay más pasión por el baloncesto, me dicen que acude más afición a ver los partidos y, sobre todo, se que el clima me va a gustar más porque allí hace mucho frío. He tenido la oportunidad de cambiar de aires y creo que he hecho lo mejor para mi».

Forbes confiesa que el entrenador de Hispagan, Víctor Rubio, le ha pedido «muchas cosas de baloncesto. Él quiere que yo sea el referente en ataque, que haga puntos, que defienda y que juegue en equipo para mis compañeros».

El escolta de Bahamas se define como un jugador que «ataca y defiende, aunque quizás sea más anotador».

No pudo jugar contra Hispagan el partido de liga disputado en Zamora por una lesión, pero «ahora estoy perfectamente y listo para debutar el domingo en la cancha del CB l'Hospitalet».

Con el conjunto castellano ha promediado 28 minutos y 16,5 puntos por encuentro con una valoración media de 10,4. Tiene experiencia, destaca por su explosividad física y es capaz de asumir la responsabilidad del juego y el tiro en los momentos decisivos.

Ahora mismo es el quinto máximo anotador de la categoría. Su peor faceta es la de las pérdidas de balones.