El PSPV vallero pide bajar la tasa de basura al obtener más ingresos de los previstos

El PSPV de Tavernes de la Valldigna ha denunciado que el Gobierno local de la ciudad, de Compromís, ha ingresado más por la tasa de recogida de residuos de lo que tenía previsto en 2016 y que en 2017 podría ocurrir lo mismo. Debido a que este es un impuesto destinado únicamente a cubrir el coste del servicio, sin que permita obtener beneficios, el portavoz socialista, Víctor Borràs, ha pedido que se devuelva ese dinero a los ciudadanos. El edil cree que ese sobrecoste asciende a alrededor de 250.000 euros.

Según Borràs, el Gobierno local había calculado un coste de 338.553 euros, cuando, en realidad, habría ingresado alrededor de 620.000 para pagar a la empresa que ofrece el servicio. «Es una diferencia que el gobierno del señor Juan estaría cobrando indebidamente a los contribuyentes», apuntó el socialista.

El concejal, que en gran parte de la anterior legislatura estuvo al frente de la delegación de Hacienda, considera que este hecho ya se produjo el año anterior y que para el 2017 el Ejecutivo ha previsto la misma cantidad, con lo que se podría repetir la misma situación.

Los socialistas van a presentar en el próximo pleno una moción de impulso para que se lleve a cabo un estudio de coste del servicio, necesario para, si se precisa, «modificar la ordenanza y reducir la tasa», apostilló Víctor Borràs. «Al prorrogar el contrato de recogida hay partidas de coste del servicio que han desaparecido o se han reducido a cero, por tanto, el coste del servicio es mucho más económico», apuntó Borràs.

El concejal de Hacienda, Perfecto Benavent, negó ayer que el ayuntamiento se beneficie del recibo de la basura como denuncia el PSPV. En primer término reconoció un error del Ejecutivo en la previsión del coste del servicio de recogida, lo que no significa que el ingreso no esté recogido en los presupuestos de 2017. «Reconozco que el coste es mucho mayor de lo que hemos previsto». Según explicó, por primera vez, el Ayuntamiento ha separado la recogida de basura de la limpieza urbana, trabajos que lleva a cabo la misma empresa. Por ello, la cantidad que no aparece en una partida se recoge en otra. Todo conjunto asciende a 1,4 millones.

Por otra parte, Perfecto Benavent aseguró que el coste del servicio no es solo lo que se le paga a la empresa adjudicataria sino que también incluye la gestión y tramitación de los recibos que lleva a cabo el funcionariado.