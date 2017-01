La UE Tavernes ansía cambiar de dinámica tras 4 partidos sin ganar

A partir de las 17 horas de hoy sábado, 14 de enero, está programado el partido entre la UE Tavernes y la UD Castellonense en el Municipal d'Esports de la localidad vallera. Se trata del primer encuentro de la segunda vuelta que los locales necesitan ganar tras cuatro jornadas sin conocer la victoria a la espera de jugar contra el Alcoyano B el 1 de febrero el partido pendiente que se aplazó el pasado 18 de diciembre por culpa de la lluvia.

El Tavernes se mide hoy a un rival que no cumplido con las expectativas que tenía previstas desde el inicio de la campaña y que ahora mismo cuenta con 20 puntos, situado a 9 del equipo de la Valldigna, que está a tres de la zona de promoción de ascenso.

El mister vallero, Javi Pons, ha comentado sobre el encuentro de hoy que «será muy disputado ante un rival que cuenta con jugadores de superior categoría, pero que no está bien clasificado». Pese a todo, advierte Pons, «el Castellonense es un equipo con experiencia, buen juego aéreo y desborde. Nosotros queremos recuperar la esencia de nuestro juego y volver a la senda de las victorias. Tenemos muchas ganas de dar una alegría a nuestra afición y que mejor que en el partido de hoy, aunque como he dicho no será nada fácil. Hay que jugar con mucha concentración e intensidad durante todo los noventa minutos».