Gandia potenciará en Fitur su oferta turística más allá del sol y playa

El departamento de Turismo de Gandia, que dirige la alcaldesa Diana Morant, viaja a Fitur, la Feria Internacional del Turismo que tiene lugar la próxima semana en Madrid, con la intención de vender la ciudad como un destino capaz de ser atractivo para los visitantes durante todo el año, es decir, más allá de la oferta de sol y playa por la que se le conoce habitualmente.

La propia alcaldesa y Olatz Megía, técnica de Turismo del Ayuntamiento y futura gerente del Patronato de Turismo de Gandia, presentaron esta misma semana la programación de las actividades que desarrollará la ciudad entre el miércoles y el domingo próximo en Ifema, el recinto ferial.

La expedición venderá que Gandia es «una ciudad turística los 365 días del año». La edición se desarrollará del miércoles 18 de enero hasta el sábado 21.

Gandia, indicó Morant, va a Fitur con un «modelo de continuidad respecto al año pasado», apuntó la máxima autoridad municipal.

Por su parte, Olatz Megía explicó cuál será la gran novedad de este año y es que Gandia, pese a que estará ubicada en el pabellón 7 bajo el paraguas «Valencia Turisme» de la Diputación de Valencia, contará con en un lugar mucho más destacado que en años anteriores y con una imagen propia. «Hemos conseguido superar lo que desde la Agència Valenciana de Turisme nos querían imponer», señalaba Megía.

Durante los días que dure la feria, el consistorio repartirá folletos que informarán sobre alojamientos, playas, horarios de visitas a monumentos, gastronomía, etc. Se trata de folletos de actividades y eventos «de todo lo que pasa en Gandia los 365 días», señalaron las responsables de turismo. Asimismo, se exhibirán los calendarios «Gandia, ciudad deportiva todo el año». Respecto a las actividades en Fitur, habrá reuniones con touroperadores, no sólo con los técnicos de Turismo sino también con los profesionales del sector, un «show cooking» de Fideuà de Gandia o el espectáculo «Gandia 365 días» en la Plaza Central del stand de la Comunitat Valenciana, según explicó Olatz Megía. Se trata de una representación teatral organizada por el Palau Ducal en colaboración con las Fallas y la Semana Santa, donde personajes típicos e históricos como Sant Francesc de Borja, María Enríquez o el Tío de la Porra hablan sobre las bondades de Gandia.

El sábado acudirán los representantes de la sociedad civil de Gandia y los portavoces políticos.

«Vamos a vender que Gandia no sólo es un destino turístico de sol y playa: atesoramos muchísimos espacios emblemáticos que la dignifican. Gandia es historia, patrimonio, cultura, gastronomía, comercio, educación, Universidad, medio natural, fiesta, tradiciones», indicó Diana Morant.

El PP: «Turismo sin novedades»

En respuesta a la presentación de la programación que desarrollará Gandia la próxima semana en Fitur, el concejal del PP, Pepe Just, salió en rueda de prensa para pedir al Gobierno local «que se ponga a trabajar» en elaborar una política turística para la ciudad. Y es que, según el edil, «si se repasa el calendario anual que ha preparado el departamento todo son actividades que organizan otras áreas u entidades». Just añadió, además, que gran parte de la programación que se lleva a cabo viene heredada del trabajo que llevó a cabo el Gobierno local del PP durante la pasada legislatura. Respecto a los conciertos anunciados en la Mesa de Turisme, Just se mostró «sorprendido» de que «los partidos que tanto los criticaron ahora los recuperen».