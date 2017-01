Dijous passat, en un ple extraordinari de la corporació municipal, Reme Lloret fou declarada filla predilecta de Gandia. És la primera dona que aconsegueix la distinció. Jo no recorde mai tanta gent omplint el saló de plens per acudir a un acte oficial. Es respirava en l'ambient l'afecte que desperta Reme. És sentia l'emoció en el silenci respectuós durant l'acte. Explotava l'alegria en els aplaudiments després de les intervencions dels portaveus municipals, després del discurs de la senyora alcaldessa. Afecte, emoció, alegria. I moltes paraules d'agraïment!

El títol de fill predilecte està inclòs en el Reglament Municipal d'Honors i Distincions que l'Ajuntament va aprovar el setembre del 2000. El títol constitueix, junt amb el de fill adoptiu (per a les persones no nascudes a Gandia), la major distinció atorgada per l'Ajuntament, per la qual cosa es concedeix, sempre, gastant criteris molt restrictius. S'atorguen a aquelles persones que hagen destacat, de forma extraordinària, per les seues qualitats o mèrits personals i pel seu treball valuós en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu, econòmic, professional, social o polític. La concessió és acordada per la corporació municipal en una sessió extraordinària convocada a este efecte.

Abans d'eixe dia (dijous passat per a Reme Lloret), ha hagut un període d'instrucció prèvia de l'expedient de concessió, el qual s'inicia per resolució de l'alcaldia, bé per pròpia iniciativa, per requeriment dels membres de la corporació municipal o per la petició raonada d'un organisme oficial, d'un entitat o d'una associació de reconegut prestigi, solvència i arrelament al municipi. En l'esmentada resolució de l'alcaldia es nomena un instructor entre els funcionaris de carrera que presten els seues servicis a l'Ajuntament de Gandia, qui s'ocuparà de la tramitació de l'expedient, durant la qual practicarà tantes diligències com considere oportunes per a documentar els mèrits de la persona proposada, sol·licitant informes i rebent declaracions de totes aquelles persones i dels representants dels organismes, de les entitats i de les associacions que donen suport a la proposta. Acabat el tràmit, l'instructor de l'expedient formula una proposta que lliura a la comissió informativa municipal competent, perquè esta, en reunió extraordinària, emeta el preceptiu dictamen i l'eleve a l'alcaldia, la qual, si aprova el dictamen, lliurarà al ple de l'Ajuntament un escrit raonat perquè este adopte el corresponent acord de concessió. En el cas de Reme Lloret, la petició perquè fora declarada filla predilecta fou realitzada per l'associació gandiana Cercle d'Amics de Sant Francesc de Borja. La petició arribà a l'alcaldia presidida per Diana Morant i l'instructor nomenat fou Àlvar Garcia, cap de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Gandia i director de l'IMAB (l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques).

Fou precisament Àlvar Garcia qui va començar l'acte de dijous fent un relat exhaustiu de tot el treball d'instrucció realitzat. Va reconéixer que, quan li arribà la comanda de fer l'expedient, desconeixia la proposada, però que, a mesura que anà avançant en el treball, a mesura que anaven arribant els informes, les peticions de tantes entitats i d'altres tantes persones particulars, però, sobretot, quan tingué l'oportunitat d'entrevistar-se amb Reme Lloret i compartir amb ella prop de dos hores de conversació, cara a cara, es va convéncer que era una extraordinària candidata a rebre el títol de filla adoptiva, per la qual cosa va emetre l'informe favorable a la proposta.

Seguidament prengueren la paraula els portaveus municipals per a dedicar unes paraules emocionades a la figura de Reme, amb les quals avançaven que anaven a donar el si a la concessió, motiu per la qual s'estava celebrant aquell ple extraordinari. Ciro Palmer, en nom de Ciudadanos, destacà el lligam personal que tenia amb Reme, la qual coneixia per les seues obres des de feia tant de temps. Lorena Milvaques, portaveu de Més Gandia, és congratulava que fora la primera dona en rebre el distintiu de filla predilecta i afirmava la identificació que tenia el seu grup, Compromís, amb la labor social que havia desenvolupat Reme Lloret al llarg de la seua vida. Liduvina Gil prengué la paraula, en nom del PSOE (havia demanat tenir l'honor de fer-ho per la relació institucional que havia tingut, des de l'Ajuntament, amb la labor social de Lloret), tingué per a ella paraules de reconeixement i d'afecte. Víctor Soler, en nom del Partit Popular, féu el parlament més institucional i va comunicar, amb paraules d'agraïment a la persona i a la seua labor, que el seu grup es sumava a la concessió del títol.

Acabats els parlaments, l'alcaldessa demanà que la corporació es pronunciara i, a mà alçada, per unanimitat, Reme Lloret fou declarada filla predilecta de la ciutat de Gandia. Acte seguit, l'alcaldessa li va lliurar la insígnia i el pergamí acreditatiu. Després Diana Morant feu un discurs entranyable, ple de sentiment i de gratitud. Un representat de la família, el seu nebot, Jesús Lloret, donà les gracies en el seu nom. Les últimes paraules que es pronunciaren al saló de plens foren dites per la pròpia homenatjada i foren: «Gràcies, gràcies, moltes gràcies".

El títol té caràcter vitalici i els fills predilectes tenen el dret d'acompanyar la corporació municipal en aquells actes i solemnitats en els quals aquella concorrega, ocupant un lloc destacat, el qual li serà designat amb antelació.

Conec Reme Lloret del temps que fórem companys de treball en l'hospital Francesc de Borja de Gandia. He seguit, amb admiració, la seua trajectòria social. Em sume als qui demanaren li fora concedit el títol. L'altra nit jo estava allí, amb la meua dona, per a donar-li el suport que es mereixia.

Enhorabona Reme Lloret! Quin honor més gran que la teua ciutat et reconega com a un del seus fills predilectes! La primera filla predilecta!