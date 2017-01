Hispagan cae en l'Hospitalet tras dos prórrogas y además pierde el 'basquet-average'

Hispagan sufrió el pasado domingo en l'Hospitalet su derrota más amarga en lo que va de liga al caer por 97-91 tras dos prórrogas y, encima, pierde por un solo punto el 'bàsquet-average' con el conjunto catalán, que era el colista del campeonato. En la primera vuelta ganó el Gandia por 86-81. El Torrons Vicens–CB l'Hospitalet acabó con su mala racha de 5 derrotas seguidas.

Un partido emocionante en el que los locales se llevaron la victoria en la segunda prórroga gracias a un parcial de 7-1 en los dos últimos minutos. Daniel García fue clave en esta remontada con un triple y dos tiros libres. El Torrons Vicens–CB l'Hospitalet fue siempre a remolque en el partido. Forzaron el primer tiempo extra con dos tiros libres de Gabriel Díaz Morera, un jugador que acabó con 31 puntos y 33 de valoración. Mientras que la segunda prórroga la forzaba Javier Rodríguez (23 puntos, 10 rebotes y 24 de valoración) con un lanzamiento de tres a 44 segundos del final (86-86).

El Hispagan estuvo por delante en el marcador durante casi todo el partido y en el último cuarto llegó a estar 13 arriba (61-74). Su gran líder ofensivo fue Cheick Sekou Conde (23 puntos, 15 rebotes y 33 de valoración).

El segundo entrenador gandiense, Christian Crudeli, comentaba ayer sobre el encuentro que «el equipo comenzó flojo defensivamente, permitiendo anotación fácil de sus jugadores menos importantes. Pese al intercambio de canastas que nos mantenía en partido, no era la defensa que esperábamos para la importancia que debíamos darle al partido. A la media parte estábamos empatados en 48 y eso habla del nivel defensivo de ambos conjuntos. Tuvimos varias opciones de rematarlo pero, una vez más, no supimos hacerlo. Para colmo hemos perdido el average por una falta innecesaria de Tomasevic, que sabía más que de sobra que no debía hacerla».

Crudeli no se consuela ni siquiera con las derrotas de otros rivales directos de Hispagan: «no nos vale de nada, nosotros tenemos que sumar y ya está. Hospitalet es un rival de nuestra liga que encima jugo sin su fichaje estrella y uno de sus hombres importantes. Los partidos de visitante serán muy duros y aun nos toca visitar al resto de los equipos que nosotros hemos ganado en casa. Nadie nos regalara nada para mantenernos en la liga.. o vamos a por ello o nos quedaremos fuera».

Sobre el debut del escolta Nyla Forbes, el técnico apunta que «estuvo bien con 14 puntos. Es un anotador y además genera mucho juego. Tenemos que integrarlo lo antes posible para que sea aún más productivo».

El próximo fin de semana no hay liga por la disputa de la Copa, pero Hispagan sigue entrenando.