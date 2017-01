Oliva poda las palmeras del paseo al Mar que reclamaban los vecinos

El departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Oliva que dirige Blai Peiró ha iniciado esta misma semana la poda de los árboles y las palmeras de diversos lugares de la ciudad, como el paseo Francisco Brines Oliva al Mar y la Via de Ronda, en la zona de la playa olivense.

Esta era una reivindicación de muchos vecinos de estas zonas que reclamaban que las palmeras de la variedad washingtonia, que necesitan una poda continua para mantenerlas en perfecto estado en los jardines públicos, se adecentaran, dado que el año pasado no se hizo esa labor.

Según señalaron fuentes del propio departamento de Obras estos trabajos no se habían iniciado antes «porque no era la época adecuada para la poda de este tipo de palmeras, que se recomienda se corten en invierno para que no les ataque la plaga del picudo rojo». Además el Ayuntamiento de Oliva hasta ahora no disponía ni del personal suficiente para llevar a cabo los trabajos, ni de una elevadora, máquina necesaria para ello.

En total, según fuentes del Ayuntamiento de Oliva, se pretende podar alrededor de 200 ejemplares de la palmeras washingtonia que se plantaron durante unos años en diversos puntos del casco urbano y de la playa, sin tener en cuenta sus necesidades de mantenimiento y el cuidado que necesitan para su perfecto estado.

En el mismo programa, la semana pasada se procedió a la poda de las moreras de la Vía de Ronda de la playa de Oliva y cuando se termine con las palmeras del paseo Francisco Brines Oliva al Mar, los efectivos de la brigada de obras y servicios se trasladarán a ese mismo lugar para concluir con toda la labor que se ha llevado a cabo en la zona.