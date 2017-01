moltes gràcies, Reme!

Nosaltres, que ideològicament mirem el món reflectit en el nostre entorn més immediat i natural i que l'interpretem en clau autòctona, pròpia o nacional si es vol, veiem del tot imprescindible no solament fer costat a iniciatives com les de Reme Lloret –i algunes més que hui estan ben vives també a Gandia– sinó que treballem políticament perquè el concepte de solidaritat, d'igualtat, de justícia social, no quede en mans de l'atzar ni es desplegue des de posicions estrictament personals i individuals. Per fer això, entre altres coses més, hem vingut a este ajuntament i estem en les institucions on estem. Gestionem i tractem d'influir perquè les persones i tot allò que les afecta, siguen l'eix vertebral de qualsevol política pública. L'atenció social, però especialment també l'educació o la salut, han de ser els tres pilars on descansar la resta de polítiques a tots els nivells.

Per això estem tan d'acord en el reconeixement que se li fa a Reme Lloret com a Filla Predilecta de Gandia, com a símbol i exemple d'una tasca sempre insuficient per part de totes i tots, com és l'ajuda pública als necessitats de tota mena. Siguen discapacitats, dependents, exclosos, abusats, pobres o... simplement diferents per raons de sexe, origen o color de pell. Sabem que hi ha molta necessitat que cobrir i poquíssims recursos amb què atendre'ls. Sabem que per tot el món es passeja adés i ara desvergonyidament l'odi, la guerra, la fam o simplement la desesperació de molta gent que pateix i viu en circumstàncies deplorables, immerescudament injustes, doloroses finalment. I tot això no ens ha de deixar indiferents perquè queden lluny de casa nostra o al carrer del costat.

Reme Lloret ens recorda que «res humà m'és aliè» que escrigué el clàssic llatí més de cent anys abans de Crist. I nosaltres afegim que les ciutats, els pobles i el món per extensió, com descobriren els historiadors socials fa cinquanta anys, són una família. I perquè som una família, tenim causes obertes de necessitat i ajuda convivint amb nosaltres, que reclamen una resposta clara de part dels representants polítics, siguen del color que siguen. Tot Gandia ha de saber que el seu ajuntament no sols es preocupa, sinó que s'ocupa d'ells, dels seus problemes, tant com pot. Nosaltres buscarem i ens comprometrem sempre en un pacte de gran acord i llarga durada en este sentit.

Més Gandia vol adherir-se a tantes raons de mèrit en favor de Reme com s'han exposat. Nosaltres veiem en Reme un model de comportament civil, però alhora una oportunitat de reflexió col·lectiva que no ens ha de deixar indiferents. D'esta reflexió caldria que nasquera un clima de millor col·laboració en favor d'una major resposta municipal i ciutadana amb la gent que ella ajuda i moltes altres més que reben ajudes d'altres col·lectius locals també dignes d'admiració i suport.

Gràcies Reme per el teu treball tan altruista i exemplar per ajudar a la gent de la ciutat, que és com ajudar a Gandia. Enhorabona per entrar a formar part d'un grup selecte de fills -ara també una filla, la primera- de Gandia que aporten raons diverses però coincidents en l'estima a Gandia i en simbolitzar els valors més nobles i alts de la condició humana com a part de la societat civil que conformem entre tots i totes. Nosaltres estem ben satisfets i orgullosos d'aprovar este reconeixement tan merescut. Moltes gràcies, Reme!