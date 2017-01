La UE Tavernes mejora en la tabla tras su triunfo y los tropiezos de Atzeneta y Benigànim

Tres puntos de oro sumó la Unió Esportiva Tavernes ante la UD Canals en el partido del pasado sábado gracias a su acierto en la recta final, que le permiten mejorar su situación clasificatoria al rentabilizar igualmente los tropiezos de la UE Atzeneta, al que supera en la tabla, y de la UD Benigànim, con el que se queda a solo dos puntos de los cinco que había de diferencia entre ambos conjuntos.

La victoria fue celebrada con gran alegría por los jugadores valleros, ya que significaba el final de una mala racha de cinco jornadas consecutivas sin ganar.

Es cierto que el equipo de Javi Pons no jugó bien porque adoleció de la entereza de encuentros anteriores, pero también es verdad que los de la Valldigna presentaban muchas e importantes ausencias como las de los lesionados Joan Talens y Carlos, el portero Josep y Estruch, que fueron baja de última hora al no recuperarse de sus dolencias y Aarón, lo que obligo al mister vallero a sacar un once titular muy distinto respecto a jornadas anteriores. Además, el entrenador vallero tuvo que hacer un cambio en el minuto 8 también por lesión.

En la primera mitad los dos equipos lo intentaron, aunque al Tavernes las cosas no le salían bien. Se perdían muchos balones en un terreno de reducidas dimensiones ante un cuadro local todo garra y pundonor, que se acercó algunas veces con peligro al portal de Cristian, debutante en este liga. Menos mal que en última instancia los de la Costera no estaban acertados. El Tavernes se acerco solo una vez al meta local.

En la segunda mitad se adelanto la UD Canals en una de las pocas ocasiones en las que tiro a gol ante un Tavernes que no daba sensación de peligro en el área contraria hasta que los cambios introducidos por el técnico propiciaron la remontada. Javi Pons reconocía al final que «nos costó mucho entrar en el partido, pero en los últimos minutos supimos darle la vuelta al marcador y conseguir unos puntos muy importantes y que nos permiten estar arriba en la tabla».