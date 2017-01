et trobarem a faltar diego

La pilota s'ha vestit de dol per recordar la pèrdua d'un pilotaire insigne: Diego Parra Mestre (Oliva, 1966-2017). Estime tots els jugadors, experimente una sensació dolorosa enmig de la gent amiga reunida a la plaça, enfront de l'església, esperant l'arribada del cotxe fúnebre. En una vesprada serena es fa el silenci interrumpit per una queixa suau, monòtona, quasi un plor contingut. La queixa fa sentir una angoixa irresistible i fa pujar un nus a la gola.

Febrer de 1988. El periòdic Levante-EMV, edició de la Safor, va convocar entre els seus lectors una votació per escollir els quatre «personatges de l'any» de la comarca en les àrees de turisme, política cultura i esport que van recaure en Elías García, Cebrià Molinero, Vicent Faus i Diego Parra Mestre, respectivament.

En les seues declaracions, Diego va manifestar un futur optimista: «Els mitjans de comunicació s'ocupen cada dia més del joc de pilota, si bé les institucions no fan tot el que podrien. La pilota ha d'entrar en les escoles i això és una tasca de la conselleria. Falta promoció des de la base que són els xiquets. La Generalitat hauria de potenciar el joc de pilota entre els escolars perquè és l'esport més valencià».

Juliol de 1988. El diumenge per la vesprada al trinquet el Zurdo de Gandia més de 800 persones omplien de gom a gom l'escala, palcos i galeries, però el que no cabia baix la immensa volta era el cor emocionat dels aficcionats d'Oliva i Simat de la Valldigna.

Ara, amb un silenci expectant, Diego i Loripet, finalistes del III Campionat Individual de Raspall disputaven, mà a mà, noblement cada quinze i quan acaba el punt esclaten sorollosos aplaudiments.

Loripet estrena el dau amb una treta accelerada, la vaqueta colpeja la muralla al quatre i se'n fuig a la careta on Diego resta amb dificultat per assegurar una resposta templada. Quan canvien de posició, el d'Oliva avança impetuós, però perillosament, fins al 4 i al 5 per rematar el punt arriscant-se a una possible tornada per dalt, tanmateix aquest diumenge Diego tenia la fortuna al seu costat i la partida es decanta al seu favor. El cavaller Loripet de Simat és el primer en felicitar el nou campió. El triomf afegeix una connotació familiar atés que Diego hereta el títol del seu germà Pepito i uns anys després passaria a l'altre germà Carlos. Tota una nissaga de campions emparentada amb els Malonda. Rosa, mare de Pepito, Diego i Carlos ho contempla ben desvanida des de la galeria lateral a l'altura del 8.

Per a tu, Campió de Raspall, personatge popular de la comarca de la Safor, protagonista de memorables partides a tots els trinquets, monitor de tants alumnes com ja reclamaves en aquell any 1988, per la teua memòria deixarem paraules de consol per a ta mare, germans i familiars.

Et trobarem a faltar.