Objetivo 2017: Europa

Luis Salort Asensio ha dejado de ser una promesa para convertirse en una firme realidad del atletismo español dentro de su grupo de edad de 17 años y la categoría júnior. Entre los meses de diciembre y enero ha batido un record de España, otro autonómico, ha logrado la mejor marca nacional de 2017 y ha ganado ya varias carreras de 60 metros vallas en pista cubierta.

El atleta que prepara y dirige el técnico Toni Puig confirma cada día su progresión y para hay argumentarlo solo hay que echar un vistazo a su palmarés.

Salort ha subido siete veces al podio en campeonatos de España de las categorías cadete y juvenil, cuatro como campeón, una vez de segundo clasificado y dos para colgarse la medalla de bronce.

A nivel internacional, ha representado a España en siete ocasiones, aunque su mejor competición con la selección nacional fue en la Olimpiada de la juventud de Tiblisi cuando quedó subcampeón en los 110 metros vallas y medalla de plata en el relevo 4 x 100 metros lisos. El gandiense también fue semifinalista en el Mundial juvenil, además de haber sido plusmarquista nacional en vallas en cadetes y juveniles.

Pero el atleta gandiense del Club de Córrer El Garbí es un tipo que no se inmuta, es decir, no se le suben a los éxitos a la cabeza. Ayer atendió a Levante-EMV justo antes de empezar el entrenamiento matinal en la pista de atletismo y afirmó que está hasta sorprendido «porque no esperaba realizar estas marcas a estas alturas de campaña, pero también te digo que no me conformo con lo que hecho en estos dos meses. Tengo ganas de mejorar».

Tres campeonatos de España

Su objetivo en la temporada invernal o de pista cubierta es, según el propio atleta, «el campeonatos de España júnior y también el absoluto. En el primero voy a intentar ofrecer mi mejor versión y en el segundo veremos qué se puede hacer», en ambos casos en la prueba de 60 metros vallas.

Pero, sin duda, la gran meta de Salort en este 2017 es el campeonato de Europa que se disputará en Grosetto (Italia) este próximo verano, aunque «primero debo conseguir la mínima de participación en los 110 metros vallas, que es lo que se corre al aire libre», apunta el velocista. Antes del Europeo también correría el Nacional de verano.

Al margen de los objetivos inmediatos o, al menos, del año en curso, Luis Salort no piensa en nada más. Cuando se le pregunta por si sueña con ir algún día a unos Juegos Olímpicos responde que «soñar se puede soñar todo», aunque se le nota que no está a gusto haciendo cábalas sobre el futuro.

Luis Salort está considerado un deportista de élite y cuenta con aportaciones económicas en forma de becas de Proyecto FER, la Real Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de Gandia. «Son ayudas importantes porque recompensan el esfuerzo que se hace», concluye Luis.