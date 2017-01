La filosofía es la formación

La Unió Esportiva Tavernes cuenta esta temporada 2016-2017 con 19 equipos con una filosofía de trabajo muy clara, que es la de formar futbolistas para que el día de mañana puedan jugar en los conjuntos de futbol-11, pero sobre todo en el equipo amateur de la regional preferente.

Hay 11 equipos en la escuela de fútbol-8: tres prebenjamines, cuatro benjamines cuatro más alevines, a los que se prepara para que puedan el salto a la estructura del fútbol-11, en la que la entidad vallera tiene a un amateur, dos juveniles, dos cadetes y tres infantiles. Los coordinadores, Salvador Gil (F-11) y Javi Tur (F-8), afirman que «nosotros no tenemos en cuenta los resultados, aunque eso no significa que no queramos ganar, teniendo en cuenta que los niños son competitivos y todos quieren lo mismo. Valoramos más la disciplina, el respeto y la convivencia entre ellos. Tenemos 350 niños y niñas, prácticamente todos nacidos en Tavernes, que son el tesoro del club sin olvidar a los socios y aficionados que siempre están al lado de los diferentes equipos».

Todo esto se lleva a cabo gracias a la gestión de la directiva presidida por José Armengol, los coordinadores y la ayuda de José Ángel Vercher "Monjet" que «nos complementa en todo y hace una gran labor dentro del club. Todos estamos en el mismo barco con nuestros aciertos y errores. Así hemos conseguido cumplir el 75 aniversario y eso no es nada fácil si no se trabaja año tras año», añaden los coordinadores, Gil y Tur.

Aparte de participar en las competiciones de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, el club organiza con la colaboración de los padres el torneo cadete de ámbito nacional por el que han pasado ya los clubes más importantes de España como Barça, Atlético de Madrid, Valencia CF, FC Sevilla o Villarreal CF, entre otros. También se realiza un torneo de fútbol-8 en una jornada de diversión y deporte para los más pequeños.

El club también colabora con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes en todas las actividades competitivas y lúdicas que les conciernen. Precisamente, la ayuda económica y logística del consistorio es vital para que la entidad haya podido llegar hasta aquí y sea tan prestigiosa y solvente como demuestra campaña tras campaña.

La UE Tavernes cuenta con un amplio plantel de entrenadores, ayudantes, preparadores físicos y de porteros, delegados y fisioterapeutas. Xavier García Pons dirige al equipo amateur de preferente, César Ferrando (hijo) es su segundo, Juan Climent el preparador físico y Toni Salom el delegado con José Ángel Vercher "Monjet" en calidad de delegado de campo.

Eduardo Palomares "Tomaca" es el responsable técnico del juvenil A de preferente y cuenta con Vicent Barres y Rubén Ripoll de ayudantes, mientras que Enrique Beltrán entrena al juvenil B en compañía de Quique Bosch.

Del cadete A se encargan Paco Gómez y Javi Puerto y del cadete B Marcos Palomares "Quintina", así como Benjamín Laparra.

Al frente del infantil A está Salvador Escrihuela "Quiles" y Jaume Mainar es su ayudante. En el infantil B se sientan en el banquillo Álex Gómez y Sergio Palomares y en el infantil C, Quique Bosch y Pau Tormos.

En fútbol-8 los equipos, técnicos y ayudantes son Vicent Expósito "Botu" y Joan Herreros (alevín A); David Alberola y Héctor Palomares (alevín B); Joan Talens y Juanvi Fonseca (alevín C); Salva Gil y Alexandre Salom (alevín D); Vicent Barres y Marc Salavert (benjamín A); César Ferrando (hijo) y Luis Guijarro (benjamín B); José Brines y Jordi González (benjamín C); Raúl Parra y Javi Carbó "Xurrero" (benjamín D); Francesc Escrihuela y Barry Kavanagh (prebenjamín A); Carles Estruch y Toni Brines (prebenjamín B ) y Adrián Felis "Solet" y Adrián Campos (prebenjamín C).

Josep Ferrando es el entrenador de porteros de los equipos de fútbol-11 y de fútbol-8.