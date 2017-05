La consulta de Sanxo Llop abre una crisis en el Gobierno local de Gandia

Las diferencias entre el PSPV-PSOE y Compromís sobre la consulta popular que se ha convocado para que los gandienses decidan con su voto si aceptan usos comerciales en el polígono de Sanxo Llop, donde se encuentra el hospital, ha generado el primer conato de crisis interna en el Ejecutivo que codirigen la alcaldesa, Diana Morant, y la vicealcaldesa, Lorena Milvaques.



La semana pasada ya se generó un cierto malestar entre estos dos partidos, pero ayer los socialistas no ocultaron que las cosas no pueden ser como las plantea Compromís.



El motivo del sonado desencuentro no es otro que la posición de Compromís, que aceptó en el Consell de Participació Ciutadana la convocatoria de la consulta popular para este mismo mes de mayo, pero sin el compromiso expreso de que acatará el resultado, ni siquiera en el caso de que se produzca una participación del 15% del censo de Gandia, como quedó fijado precisamente a propuesta de Compromís.



Los nacionalistas, que no ocultan su rechazo a que en Sanxo Llop se amplíe la superficie para acoger comercios de gran envergadura, dejaron claro que, sea cual sea el resultado del voto ciudadano, la asamblea de sus militantes será la que sitúe la posición de sus concejales en el pleno. Y es el pleno el único órgano que tiene la capacidad de activar el proceso administrativo para que, además de industrias, en los 467.000 metros cuadrados de Sanxo Llop se pueda autorizar la implantación de establecimientos comerciales. De hecho, ya existe sobre la mesa la propuesta formal para abrir el que sería el mayor centro en la Comunitat Valenciana de la multinacional del mueble Conforama.



El portavoz socialista, José Manuel Prieto, recriminó ayer a sus socios de gobierno que convoquen una consulta popular sin haberse comprometido a acatar el resultado de la misma.



«Esa consulta nos tiene que vincular», añadió Prieto, quien no ocultó que no se trata de una cuestión menor, sino de un asunto «trascendente» para la ciudad de Gandia, dado que está en juego toda una serie de movimientos que permitirían, si se aceptan los usos comerciales, terminar las obras del polígono, ahorrar cerca de 6 millones de euros al ayuntamiento, implantar un negocio que crearía puestos de trabajo y facilitar la venta de sus parcelas a los propietarios de esa zona.



«No queremos que la consulta derive en la frustración de los ciudadanos», continuó el portavoz socialista, quien pese a medir mucho sus palabras para no herir a sus socios de gobierno, sí aclaró, a preguntas de este periódico, que el grupo socialista no aceptará una consulta cuyo resultado no sea vinculante, mensaje que él mismo acentuó con una pregunta: «¿Estamos llamando a votar a los ciudadanos para pasarnos el resultado por el arco del triunfo?».





Izquierdo apunta a la ley



Al referirse a esta cuestión, la concejala de Comercio, Alícia Izquierdo, de Compromís, insistió ayer en que, acogiéndose a la ley, las consultas no son vinculantes y que esa sigue siendo su postura.



La crisis de gobierno que se ha generado a partir de la consulta de Sanxo Llop deberá aclararse con rapidez, probablemente con conversaciones entre los dos grupos esta misma semana, dado que la votación sería del 22 al 28 de este mismo mes. Ese proceso participativo está en estos momentos en el aire.



La discrepancia en el seno del Gobierno local fue aprovechada ayer por el PP, cuyo portavoz, Víctor Soler, reclamó «liderazgo» a la alcaldesa, Diana Morant, porque «el Gobierno de Gandia no es reunión de amigos, sino algo serio». «Estamos hablando de la proyección futura de la ciudad sobre miles y miles de metros cuadrados y no se puede consentir que cada día salga un concejal del gobierno a decir lo que le plazca».