«Podemos hacer mucho para que la feria sea más atractiva, pero el secreto del éxito está en las ofertas»

Está al frente del departamento que coordina la organización de la Fira del Motor. Destaca la implicación de todo el sector de la ciudad en la organización del evento y, sobre todo, que entendieran en su momento la necesidad de que asumieran gran parte del coste de la misma. Asegura que el reto de este evento es el de ser referente más allá de la comarca de la Safor

¿Dónde está el secreto del éxito de la Fira del Motor?

En las ofertas. La gente se pregunta qué vamos a hacer de extra, cómo vamos a animar, etc. Podríamos hacer muchísimas cosas para hacerla más atractiva desde el punto de vista del ocio, el turismo y de la proyección de la ciudad como imagen, pero el secreto real es que la gente sabe que en la Fira del Motor se puede comprar un vehículo súper barato, que la oferta que encuentra aquí no la tiene en el concesionario.

¿No teme que deje de ser atractiva? ¿Qué se hace para que eso no ocurra?

Sí, puede pasar. Hago una reflexión: Si todos los vecinos de Gandia se compran un coche en la feria, no todo el mundo se comprará uno todos los años. Por eso, lo que hay que hacer es que la feria sea referente más allá de la comarca, y eso ya se está consiguiendo. El año pasado, el 25% de las ventas eran de fuera de la Safor. Debemos hacer que una persona sepa con seguridad que, aunque viva a muchos quilómetros de distancia, compra un producto que le compensa hacer ese viaje. Lógicamente, no debemos dejar de hacer cosas para que sea atractiva desde el punto de vista estético y de ocio. Por eso, este año hemos potenciado las actividades infantiles, porque hemos detectado que hay un público familiar. También ha sido un acierto apostar por las motos y eso que teníamos cierto temor cuando decidimos cambiar la ubiación del jardín de la Casa de la Marquesa a la plaza Major, pero el éxito fue total, tanto que tenemos dos empresas más de motos este año. También es un ejemplo el hecho de haber organizado una especie de fiesta alrededor de la moto aprovechando que se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo en Jérez. ¿Es ese el éxito de la feria? No, no lo es, pero ya que viene mucha gente das un punto más y siempre debes cambiar algo para que no siempre sea lo mismo.

Para que la feria funcione resulta muy importante la iniciativa privada, ¿cómo se gestiona esta cuestión?

El año pasado hicimos una reunión con los empresarios en la que los planteamos que el gobieron quería que la feria siguiera, porque el impacto comercial y económico era muy importante, pero les advertimos que nosotros no podíamos asumir lo que costaba, que aún estábamos pagando la del año anterior. Y ellos entendieron que la solución de que la Fira del Motor continuara era que económicamente debíamos pasar a un modelo de colaboración público-privada. No es que antes no pagaran, es que la cantidad que abonaban era muy baja, un 15% o 20% del coste total de la feria. Ahora es al contrario, ellos cubren el 80% de lo que cuesta. Nosotros tenemos la obligación, como gobierno, de ayudar a que los sectores comerciales de la ciudad no piedran oportunidades para crecer, pero no tenemos por qué hacer las campañas gratis. El Ayuntamiento de Gandia, en este caso, además de la campña de promoción y comunicación de la feria, también organizamos todas las cuestiones que afectan a la vía pública. A nivel de organización y dirección técnica, la feria se lleva desde el ayuntamiento, y desde el punto de vista de organización interna y de la importancia y selección de productos y pagar los estands, se encargan las empresas. Hay que tener en cuenta que cada carpa cuesta 900 euros, si una misma empresa tiene cuatro, pues el precio se multiplica.

Lo que revela que las empresas apuestan por este evento porque resulta rentable.

Efectivamente. Eso se entendió muy bien el año pasado. Estoy muy agradecida a ellos por su implicación y porque entendieran la situación. Es algo que ya se ha asimiliado y creo que es bueno porque, si no, se genera un agravio comparativo con otros sectores y asociaciones.

¿La Fira del Motor ha ayudado a los concesionarios de Gandia a salir de la crisis?

Es cierto que mientras en otras ciudades han cerrado concesionarios y ha perdido fuerza el tema del motor, aquí hemos visto que se han abierto nuevos concesionarios y se han renovado y ampliado otros, lo que significa que el sector va bien. Pero eso es algo que ya existía en Gandia. Posiblemente, la feria ha ayudado mucho a nivel de marketing y mostrarse.

El impacto de la feria es innegable, no solo para los concesionarios, sino también para el comercio y la hostelería. ¿Ha habido asociaciones que les han pedido que se traslade a otro lugar de la ciudad?

Claro que a otros colectivos de la ciudad les gustaría que se hiciera en su barrio, lógicamente. Pero la gente debe entender algo muy importante: La Fira del Motor puede tener un atractivo muy grande pero es un evento comercial cuyo objetivo es vender un producto para que el sector funcione y tenga un respiro. Con esto vengo a decir que si tu le planteas a las empresas trasladar la feria a otro lugar, no quieren. Y lo sé porque se ha planteado en alguna ocasión.

¿Los vecinos del Centre Històric cómo acogen la Fira del Motor?

Con resignación, pero como ocurre con las Fallas, Semana Santa, Fira i Festes, etc. En el Centre Històric los vecinos lo vivimos asumiéndolo, eso sí, con alegría. Lo que intentamos es molestar lo menos posible. Por ejemplo, hemos pegado en bares, cocheras y viviendas tres cartas de aviso disntotas. Se han estudiado muy bien las cuestiones de seguridad, el vial de tres metros y medio de paso continuo, tenemos una posta sanitaria fija en la plaza del Tirant para que pueda salir por el puente de la feria inmediatamente la ambulancia, a los vecinos afectados por el impedimento de acceso a sus cocheras les damos un tíquet de viernes a lunes para que puedan hace uso gratuito del párquing del Prado. Los vecinos han agradecido que se haya avisado con tanto tiempo.

¿Cúal es el futuro de la feria?

El actual modelo funciona y va a seguir. Puede llegar a plantearse abrirla a otro sectores y a cuestiones más curiosas relacionadas con el mundo del motor. El futuro, en todo caso, lo debemos elegir entre el gobierno y los profesionales. Ellos tienen gran parte de palabra.