PSPV-PSOE y Més Gandia buscan una salida al conflicto por la consulta de Sanxo Llop

Los dos grupos que forman el Gobierno local de Gandia, PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, abordarán hoy el desencuentro que ha generado la convocatoria de una consulta popular para que los ciudadanos decidan si aceptan que en el polígono industrial de Sanxo Llop, donde se encuentra el hospital, se permitan también usos comerciales.



Como ayer publicó este periódico, la cuestión ha generado un conato de crisis en el Gobierno que dirigen Diana Morant y Lorena Milvaques. Més Gandia, y concretamente los concejales de Compromís, consideran que la consulta popular, en caso de celebrarse, no debe ser vinculante y que, atendiendo al resultado, será la asamblea de militantes de Compromís la que determine en último extremo el voto de los concejales en el pleno.



El PSPV-PSOE, en cambio, rechaza frontalmente ese argumento y considera incongruente que se llame a los ciudadanos a posicionarse sobre un tema en las urnas si antes no se asume que la opinión de la mayoría se tendrá que acatar.



Entre los concejales de ambos grupos se mantiene un clima de cordialidad y se niega que, por esta cuestión, pueda producirse una crisis de gobierno que afecte realmente al funcionamiento de la institución.



Entre bastidores, en cambio, representantes de ambos grupos reconocían que la cuestión tiene el suficiente calado y que es necesario que los dos partidos que dirigen el Ayuntamiento de Gandia al menos lleguen a un acuerdo sobre si convocan, o no, la consulta ciudadana para determinar el cambio de usos en los solares del polígono de Sanxo Llop.





Consulta paralizada



En principio, la consulta, en la que también se iba a preguntar a los ciudadanos sobre otras dos cuestiones, debía tener lugar entre el 22 y el 28 de mayo próximos, con la semana previa para la campaña de llamada al voto en cualquiera de los sentidos, pero serán los concejales del PSPV-PSOE y de Més Gandia los que, bien hoy bien a principios de la próxima semana, anuncien si ese referéndum se mantiene o si queda suspendido.