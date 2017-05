Tavernes ya está «on air»

El entretenimiento y la información serán las bases de la programación de la nueva emisora pública que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Tavernes. Una empresa gestionará el espacio matutino, donde producirá boletines informativos, secciones de redes sociales, deportes, cultura, entrevista y reportajes entre otros. El alcalde tilda la apertura de la radio de «el hito más importante de la legislatura».

Son las 12 del mediodía y suenan las señales horarias. En el 107.8 de la FM la música se va a negro. Tras una cuña autopromocional suena una corta sintonía, apenas unos segundos. Se percibe que todos están impacientes por hablar y no quieren dejarla sonar mucho más tiempo. Y empieza a hablar Iris Pons, la primera voz que se puede escuchar en la nueva Valldigna Ràdio, y, acto seguido, Àlex Blasco. Los vecinos de Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna tendrán que empezar a familiarizarse con sus voces, pues desde ayer, y al menos durante el próximo año, van a ser los encargados de amenizar las mañanas desde los estudios ubicados en la tercera planta del Centre Social Dolores Rojas Almel·la.

Ante los micros están el alcalde, Jordi Juan, y el concejal de Comunicación, Enric Chofre, quien ha coordinado la puesta en marcha de la nueva emisora pública municipal. En el estudio también se encuentran, pero como oyentes, otros concejales del Gobierno local y los portavoces del PSPV, Víctor Borràs, y PP, Eva Palomares.

«Son muy fuertes las sensaciones que estoy viviendo en este momento», señala el alcalde, para acto seguido tachar el momento como «el hito más importante de la legislatura».

Efectivamente, tras varios meses en prueba, ayer a mediodía echó a emitir Valldigna Ràdio. Por la tarde, con una gran fiesta en la plaza Major, se dio a conocer la parrilla de la programación.

Así, la nueva emisora arrancará cada día a las 8 de la mañana. Lo hará con un boletín informativo extenso, donde se hará un repaso de las noticias del día anterior y las posibles novedades que hayan podido surgir. El ayuntamiento y los gestores del contenido matutino, la empresa Comarcal Valldigna Ràdio, apostarán por la información de proximidad. Por ello habrá tres informativos por la mañana, que se ampliarán con los llamados «flashes» sobre cuestiones que vayan surgiendo. La idea es apostar por contenido propio.

La programación contará con dos grandes bloques. Uno de 8 de la mañana a 12, dirigido por Àlex Blasco, y otro de 12 a 13.30, en el que Iris Pons conducirá el programa. Tras el informativo matutino, Blasco empezará a desarrollar distintas secciones que variarán dependiendo de los días. Tratarán tendencias de redes sociales, curiosidades y se hará una gran apuesta por la Cultura, con una agenda, y el deporte, al que se dedicará un espacio propio que contará con la presencia de protagonistas y expertos.

A partir de las 12 el contenido irá más enfocado a las entrevistas y reportajes de magacín de la mano de Iris Pons. El objetivo es dar voz a personas o colectivos del municipio con proyectos interesantes que contar. La programación matutina se cerrará a las 13.30 horas con un informativo más amplio.

La tarde está destinada a que las asociaciones o colaboradores produzcan sus programas, algo que se irá definiendo en las próximas semanas. Mientras tanto, sonará un hilo musical.

La música tendrá su espacio, aunque el oyente no debe esperar un excesivo protagonismo de la radiofórmula, como ocurría con la extinta Tres Creus Ràdio, la privada que cerró en el año 2013. Tampoco se ha valorado aún, según explicaron sus promotores, si habrá o no espacio para las dedicatorias.

El entretenimiento será la baza principal de una emisora cuyo lema lo dice todo, «La Ràdio que ens Uneix», y que pretende precisamente eso, vertebrar al municipio y los territorios de la Valldigna y servir como herramienta para dar a conocer la cultura, fiestas, tradiciones y comercio del municipio.



«Pensé que no llegaría nunca»

El concejal Chofre se mostró ante los micrófonos aliviado de que por fin echara a andar la programación. «Pensaba que no llegaría este momento», aseguró en referencia al gran número de trámites que han tenido que superar para echar a andar. De hecho, el edil aseguró que el ayuntamiento aún no cuenta con la licencia definitiva, pero sí con permiso de la Generalitat para emitir.

Varias decenas de personas acudieron a la fiesta que ayer organizó el ayuntamiento en la plaza Major para presentar la parrilla de la nueva Valldigna Ràdio. En un programa en directo se fueron dando pinceladas de lo que podrán escuchar. Por el set fueron pasando representantes de distintas asociaciones y empresariales, así como representantes políticos de todos los partidos.