«El Pi» que quieren los vecinos

La plaza del Pi Redó de Benifairó, con el árbol a la izquierda. t. á. c.

Benifairó de la Valldigna. El ayuntamiento de esta localidad ha organizado para mañana domingo una jornada en la que busca la implicación de los vecinos para diseñar la nueva plaza del Pi Redó, el espacio más emblemático del municipio. Habrá un debate participativo entorno al futuro modelo de vía, talleres para diseñar la plaza que quiere cada uno y otras iniciativas más. El proyecto final saldrá de las aportaciones que realicen los ciudadanos

Si hay un espacio emblemático en Benifairó de la Valldigna, un elemento que todos los vecinos del municipio, y seguro que también de la comarca, tienen en su imaginario cuando hablan de esta localidad, es el Pi Redó, o simplemente «el Pi», que se encuentra a la entrada del casco urbano.



El Gobierno local quiere ponerlo en valor de nuevo y por ello tiene previsto llevar a cabo una transformación de su entorno para que, de ese modo, vuelva a tener el papel social que durante décadas ostentó y parece haber perdido. Sin embargo, consciente de que los vecinos sienten como suyo este elemento, el ayuntamiento pretende implicar a toda la localidad en el nuevo diseño de la plaza.



Con esta excusa se ha organizado una jornada titulada «El Pi redó ens necessita», que tendrá lugar mañana domingo y en la que, alrededor del árbol, se llevarán a cabo una serie de actividades abiertas. Lo que se pretende es recoger las propuestas de los ciudadanos y ponerlas posteriormente en común para realizar el proyecto de la obra por parte de un despacho de arquitectos. Habrá un espacio para que se pueda dibujar la plaza, se contarán historias alrededor del árbol y se celebrarán debates participativos para conocer la percepción de futuro que tienen los vecinos respecto al espacio.



El alcalde, Josep Antoni Alberola, explicó ayer a Levante-EMV que está actividad se suma a otras que se vienen llevando a cabo desde hace unas semanas, entre las que se encuentra un taller de dibujo que ha tenido lugar en el colegio y del que han salido diseños «con mucho sentido» por parte de los niños, como él mismo apuntó, hasta el extremo de que, hay casos en los que «ya firmaría poder hacer una plaza así».



Iniciativas de este tipo difieren bastante de los procesos participativos que han puesto en marcha otros municipios. En este caso los vecinos no eligen un proyecto entre varias propuestas, sino que colaboran en su rediseño, algo que permite sentirlo como propio y promueve mayor implicación.



Para ello, el Ayuntamiento ha contactado con un despacho de arquitectura cuya especialidad es la de crear proyectos a partir procesos participativos, como es el caso. Se trata de una empresa que entre sus empleados, además de arquitectos cuenta con sociólogos y psicólogos, que analizan cuestiones que van más allá del aspecto técnico. De hecho, los dibujos elaborados por los niños de la escuela ya se encuentran en manos de estos profesionales.



«Cerraremos la plaza y haremos talleres para niños y adultos. El objetivo es interactuar con ellos y saber cuál es la percepción que tienen del espacio. Estamos muy contentos de cómo está yendo porque compruebas que llegan a conclusiones de las que más o menos te podrías hacer una idea pero que su visión te ayuda a concretar».



El Gobierno local ya tiene más o menos focalizados los principales problemas que le encuentran los vecinos a la actual configuración de la plaza. Lo más demandado, según explicó Alberola, es la retirada de la zona central de aparcamiento, ubicado frente a la «escoleta» infantil, porque se considera que los coches han «invadido» el espacio. También se pretende quitar la doble dirección de la plaza y que esta a partir de ahora sea solo de entrada, habilitando otras vías paralelas para la salida del municipio. Además, con toda probabilidad se retirarán los contenedores soterrados que hay junto a la fachada del colegio.



Hay cuestiones más técnicas que también se abordarán en este proyecto y que afectan a cañerías que pasan bajo la plaza. Por ejemplo, se ha detectado que cuando llueve el agua se embalsa, algo que será reparado durante las obras.



«La plaza será mas peatonal», aseguró el alcalde. Y es que, lo que se busca, en definitiva, es devolver la plaza del Pi Redó a sus vecinos. «Históricamente ha sido un espacio para socializarse y queremos que recupere ese espíritu». El Gobierno local de Benifairó se ha decantado por esta fórmula para que «todo el municipio se sienta implicado y que comprueben que es un proyecto de todos».





Esperando al PPOS



Las obras no están aún valoradas, en tanto que no existe proyecto. El alcalde reveló que su administración sufragará los trabajos a través de los planes de ayudas que lleguen de otras administraciones, como el PPOS o el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, ambos de la Diputación de Valencia. Dependiendo del coste y de la cantidad que llegue al municipio a través de las ayudas incluso se podrían ejecutar las obras en distintas fases, como reconocía ayer el alcalde Josep Antoni Alberola.



Las actividades de mañana domingo entorno al Pi Redó arrancarán a las 11 de la mañana.