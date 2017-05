Als 250 anys de la fi de la Universitat de Gandia

hi ha aniversaris o commemoracions que fan soroll, d'altres passen discretament, com si els avergonyira cridar l'atenció. L'any 2017, encara en la infantesa, ha anat deixant caure algunes fulles del calendari de la nostra ciutat de manera quasi secreta. Tot just començat el mes d'abril, embolcallat per processons i vacances, ens ha fet evocar, ara fa 250 anys, la pràctica extinció de la Universitat fundada pel duc Francesc de Borja i regentada per la Companyia de Jesús.



El 27 de febrer de 1767 el rei Carles III va signar l'ordre d'expulsió dels jesuïtes de tots els seus dominis i l'apropiació de tots els seus bens a favor de la Corona.



Molt s'ha discutit sobre les causes de tal determinació, algunes considerades «urgentes, justas y necesarias que reservo en mi Real ánimo», com deia al «Decreto de execución». Ben ràpidament un Consell Extraordinari, una secció especial del Consell de Castella, com un gabinet de crisi, dirigit pel comte d' Aranda, va preparar tota una logística per a expulsar els jesuïtes de les seues cases i conduir-los a altres països.



El pla, absolutament secret i ben planificat, va començar la seua aplicació primer a Madrid, el dia 1 d'abril, i el dia 3 a la resta de les demarcacions. Abans de rompre el dia, amb una puntualitat i eficàcia extremes, totes les residències dels jesuïtes van ser rodejades militarment i els representats de l'autoritat reial van fer el corresponent registre, la detenció i la incomunicació dels religiosos, alhora que els assabentaven de l'ordre d'expulsió immediata i de tot allò que podien portar cadascú damunt la seua persona.



Coneixem el que va passar a Gandia per una memòria, procedent de l'arxiu de la Seu, transcrita per Pasqual Sanz i Forés en el conegut opuscle Historia del Colegio y Universidad de Gandía (1889). Els 33 religiosos, 13 dels quals eren sacerdots, van ser conduïts als ports més propers i enviats cap a Itàlia, tot arribant primer a Còrsega. El papa, per tal de pressionar a Carles III, no els va voler rebre als seus estats i els religiosos van tornar a Còrsega, ara de possessió francesa, i novament expulsats. Després d'un any de malviure van ser admesos als Estats pontificis.



Un d'aquells jesuïtes expulsats era el jove catedràtic de la Universitat gandiana Juan Andrés i Morell (Planes, 1740-Roma, 1817), del qual el dia 12 de gener va fer 200 anys de la seua mort. Juan Andrés va tindre sort i la seua vida, en general, va ser tranquil·la, dedicada a l'erudició i a les publicacions, com l'extensa història de la literatura universal Dell'origine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura, obra que el va fer ben conegut a gran part d'Europa. Molts d'aquells religiosos, sobretot els procedents d'Amèrica, van ser tractats cruelment i alguns van ser empresonats durant molts anys a Espanya i Portugal.



Una lectura actual de l'expulsió dels jesuïtes immediatament ens aproxima, en primer lloc, al drama dels refugiats mig abandonats en algunes fronteres de països europeus, sense les més elementals atencions humanitàries. Com també, en segon lloc, a la persistent incapacitat de certs països de resoldre els seus problemes d'integració per la via traumàtica de l'expulsió. Per motivacions ideològiques, religioses, polítiques i econòmiques, massa sovint s'ha fet fora una part de la població, com ara mateix a tants jóvens que no troben expectatives de futur en la seua terra.



Feta l'expulsió, la Corona va atribuir-se els bens de la Companyia de Jesús, després d'un precís inventari. Alguns edificis van ser destinats a diversos usos, d'altres es van vendre o subhastar. L'església dels jesuïtes de Gandia va ser clausurada durant quaranta anys i molts dels seus elements per al culte van ser distribuïts entre un bon grapat de parròquies. Tot açò també suscita un comentari actual sobre la dispersió i destrucció del patrimoni artístic i cultural, sense oblidar la destinació de la important biblioteca de la Universitat gandiana.



Després de l'expulsió dels jesuïtes la Universitat de Gandia va començar una ràpida descomposició. El patronat ducal va ser incapaç de trobar una solució, enfrontat amb els canonges de la Seu que tenien càtedra i ho consideraven un inconvenient per a la seua missió sacerdotal, mentre el municipi tampoc tenia recursos, ni l'arquebisbat. A més, la Universitat de València pressionava per a fer desaparéixer una molesta competència, ja que els graus a Gandia eren més barats que els de l'Estudi General valencià. Alguns canonges van optar per obrir un expedient a Madrid sobre l'extinció de la universitat gandiana. Un decret reial del dia 11 d'agost de 1772 va acabar amb la agonia de la universitat. Posteriorment, en temps de Carles IV, s'hi va fer una reordenació de les universitats (1807) i entre la llista de les extingides, ja de forma definitiva, hi apareixia la de Gandia.



La història no es repeteix, però la ganga que arrossega sí. Interessos particulars, ànsia de poder i de diners, enfrontaments gremials, menyspreu per la cultura, són, entre altres ingredients, el corcó que continua desfent institucions i propostes d'utilitat social.