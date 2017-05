la eterna consulta

cuando hace un par de meses se anunció la consulta ciudadana sobre los usos futuros de los terrenos de Sanxo Llop algunos señalamos que la iniciativa del gobierno de Gandia, tal y como se planteaba, era un error. Primero, porque no se inscribía en un proyecto amplio que informase de qué otras deliberaciones públicas estaban previstas con independencia de la programada. Segundo, porque se daba por hecho que la gente llegaba a ese proceso ya instruida y, al parecer, no era necesario hacer pedagogía política sobre el significado de la participación. Y en tercer lugar porque no existía una progresión lógica entre la primera consulta –la inolvidable sobre la ubicación de la escultura del «Tío de la porra» y las jardineras del Passeig, temas que angustiaban a Occidente- y la de Sanxo Llop, que sí era relevante.



Esas tres razones indicaban que el gobierno carecía de un plan serio en materia de consultas ciudadanas y que la de Sanxo Llop obedecía a criterios de oportunidad más relacionados con los intereses o diferencias entre los partidos que con el derecho de los ciudadanos a intervenir en temas sustanciales, lo que, en el mejor de los casos, convertía la propuesta del Gobierno local en una concesión graciosa de la que se ignoraba, además, si tendría continuidad en el futuro.



Mal diseñada y lanzada improvisadamente a la palestra pública, la consulta sobre Saxo Llop no tardó en verse afectada por la inconstancia partidista. De repente, para Més Gandia ya no tenía por qué ser necesariamente vinculante y, en cualquier caso, la participación debía ascender al 15%, lo que en la práctica equivalía a vaciarla de sentido.



Sin embargo, hemos vuelto a escuchar estos días, en boca del concejal Nahuel González, palabras-sonajero como «compromiso» o expresiones chévere como «empoderamiento ciudadano» que, a estas alturas, ya no se sabe si son más ridículas que fantasiosas o lo contrario.



Es un misterio por qué González –o quienes le secundan- se empeña en defender la consulta en las circunstancias actuales, cuando su fracaso es más que evidente. Cualquiera puede observar que, desde el ángulo de los intereses ciudadanos, la consulta aparece hoy como el resultado de una acumulación de desaciertos e intereses políticos cruzados que el concejal del ramo cree que puede orillar echando mano de la retórica y haciendo caso omiso de los hechos. Actitud que no solo no es ya creíble ni responde a un proyecto ordenado y verificable por los ciudadanos sino que se presenta audazmente como epítome y arranque de una política participativa de la que, más allá de la confusión que ha provocado, no sabemos nada. Si esa no es, desde luego, la mejor manera de ganarse la confianza del público, insistir en que, a pesar de todo, se le está «empoderando» resulta casi grotesco.



En ese alborotado escenario, el PP local se ha apresurado a pedir la dimisión de Nahuel González, pero, desde el punto de vista de la responsabilidad política, el PP se encuentra tan deslegitimado que nada de lo que digan sus actuales representantes locales puede ser tomado en serio. ¿Dónde estarían Víctor Soler o Guillermo Barber si se aplicase a sus gloriosas hazañas el rasero que exigen para González? De lo que se deduce que no todo el monte es orégano y que el PP local mejora cuando, como dijo el poeta, calla, porque está como ausente.