El número de saforenses en el extranjero supera los 5.800 al crecer un 63 % en 8 años

Habrá cierto clima de recuperación en España, pero existe otra evidencia: El mercado laboral sigue sin ser lo suficientemente atractivo para muchas personas, especialmente jóvenes, por su temporalidad, precariedad y bajos salarios que no solo impiden mantener una estabilidad en sus vidas, sino que, en muchos casos, incluso infravaloran la formación adquirida durante años e impiden desarrollar carreras profesionales acordes a la misma.



Por ello, la marcha de personas a buscar trabajo más allá de las fronteras españolas ya no es solo un dato consecuencia de los años más crudos de la crisis, más bien al contrario. En un entorno de mejoría económica como el actual, los «exiliados laborales» siguen creciendo año tras año, desde 2009, según datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE). Y también ocurrió así durante el pasado 2016.



En concreto, otras 269 personas decidieron a lo largo del pasado año tomar un billete de avión y volar rumbo a un país que ofrezca mejores oportunidades, y eso que, en muchos casos, los trabajos que se encuentran una vez en el destino elegido distan bastante de lo que en principio les ofrecían.



Así, en 2016 se registró la cifra récord de 5.860 saforenses viviendo y trabajando en el extranjero. Son 2.260 más que hace ocho años, cuando se empezaron a recoger los registros, lo que en términos porcentuales significa un incremento del 62,7 %.



En el análisis pormenorizado de las cifras se aprecia que el último año se frenó ligeramente el número de vecinos de la comarca que decidieron hacer las maletas en busca de una solución al paro. Los 269 fue el número más bajo de salidas de los últimos cuatro ejercicio. Hay que retroceder hasta 2013 para encontrar un dato menor, con 216.



Por ciudades, Gandia, como es lógico, es la ciudad con un mayor número de vecinos en el extranjero. En 2016 sumó un total de 2.755 personas en esa situación, 131 más que en el año anterior. La capital comarcal ha visto cómo desde 2009 se han marchado 1.242 vecinos rumbo a otros países, lo que, sumado al gran número de extranjeros que han regresado a sus casas o se han marchado a otras ciudades, ha reducido el número de habitantes a su nivel más bajo desde antes de la crisis.



Por su parte, un total de 59 olivenses viajaron al extranjero a lo largo del pasado año, mientras que en Tavernes de la Valldigna se marcharon 13 vecinos, siendo en ambos casos el saldo positivo, como en los últimos años.



Hace unos meses, el Consell de la Generalitat anunció medidas para tratar de frenar las salidas de valencianos por cuestiones profesionales y, en definitiva, retener el talento.



No son pocos los ejemplos de personas que se han marchado incluso sin tener un trabajo seguro, a aventurarse y «buscarse la vida». No a todos les ha ido bien y se han visto obligados a volver, pero sí que hay ejemplos en que, al final, se ha logrado un empleo estable, no sin antes tener que pasar por muchos trabajos.



En la mayoría de casos, sin embargo, se marchan ya con los contratos cerrados, aunque no siempre se encuentran con el trabajo o las condiciones que esperaban. Existen países, además, que demandan perfiles profesionales muy concretos.