Sin registro mercantil olvido de sueldos y activos sobrevalorados

Entre las «deficiencias significativas» destacadas por el auditor están la no inscripción de las cuentas anuales en el Registro Mercantil; que Pemsa no disponga de libro de contratos con su accionista único; omisión de firmas, informes, desglose y condiciones de las deudas con los bancos; falta de documentación fiscal sobre impuestos o declaración de propiedades de los miembros del consejo. También se omite el sueldo del gerente (67.077 euros en 2011) ni se desglosan los gastos de personal. Hay errores y omisiones de varios miles de euros en el estado de flujos de efectivo en 2012 y 2013 y se contabilizan créditos fiscales no ajustados a los principios contables y que sobrevalora los activos en cerca de un millón de euros.