El Síndic afea a Gandia que no dé la información que solicitan los vecinos de la playa

El Síndic de Greuges ha vuelto a afear al Ayuntamiento de Gandia que se niegue a ofrecer la documentación solicitada por la Asociación de Vecinos por la Convivencia de la Playa de Gandia, el colectivo presidido por Francisco Parajes que desde hace varios años lucha contra el ruido generado en locales de ocio y pisos de este distrito de la ciudad.



La entidad presentó una queja ante el defensor del pueblo después de haber solicitado hasta en dos ocasiones información sobre la licencia de terrazas de varios negocios de la playa, según aparece en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. La primera solicitud entró en el consistorio el 20 de julio del 2016. Ante el silencio de la administración local, la asociación volvió a presentar un escrito por registro de entrada el 26 de agosto, un mes después, en el que pedía la misma información administrativa y que también quedó sin contestar.



En respuesta a esta queja de la asociación, el ayuntamiento remitió un informe al Síndic en el que excusaba su negativa a entregar la documentación en que esta petición «podría tener relación directa» con el recurso contencioso administrativo que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que se solicita la declaración de la plaza del Castell y adyacentes, en la misma playa de Gandia, como Zona Acústicamente Saturada (ZAS).



El organismo, sin embargo, no ha tenido en cuenta estos argumentos y afirma en su escrito que «no puede concluirse que exista identidad de objeto con el procedimiento judicial en curso al que hace referencia». Por otra parte, el Síndic acusa al Ayuntamiento de Gandia de no haber cumplido «con el deber que le incumbe de dar respuesta a las peticiones que le formulen los ciudadanos».



El dictamen da un tirón de orejas al ayuntamiento gandiense, al que recuerda que «el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material», una situación que según el Síndic, «obliga a los ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional».



Tras exponer todas estas cuestiones, José Cholbi, defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana, recomienda al ayuntamiento «que proceda a dar respuesta expresa a la petición formulada por la asociación que representa el promotor del expediente de queja».



La Asociación de Vecinos por la Convivencia de la Playa de Gandia lleva años intentando que el Ayuntamiento haga cumplir las ordenanzas de cierre locales, terrazas, etc, para evitar las molestias que se generan a los ciudadanos, que denuncian que no pueden descansar por las noches.



Esta entidad ha protagonizado multitud de actos como la firma de un manifiesto contra el ruido por parte de todos los partidos antes de las elecciones del pasado mes de mayo de 2015 y una gran manifestación en la playa durante el mandato del PP.