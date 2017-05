Cocoloco exige en los juzgados dos millones por el cierre de la discoteca en 2013

El caso «Cocoloco», la operación «a coste cero» por la que el anterior gobierno del PP de Gandia, presidido por Arturo Torró, retiró la licencia y cerró el local de primera línea de la playa a cambio pagar un alquiler a la empresa propietaria, Becos SL, para evitar las molestias que la discoteca generaba, tiene desde ayer un nuevo capítulo.



La mercantil ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Gandia, al que le pide 1,9 millones de euros por el incumplimiento del acuerdo al que el exalcalde llegó con los administradores de la sociedad, en 2012.



Más concretamente, la empresa reclama «lucro cesante y daño emergente», es decir, su intención es cobrar el dinero que ha dejado de ganar por el cierre de la discoteca que se produjo en el mes de febrero de 2013.



Si finalmente el juez da la razón a Becos, el ayuntamiento tendría que desembolsar una cantidad que se sumaría a los 350.000 euros que ya pagó en concepto de alquiler y que tuvo que abonar también vía sentencia judicial, y al millón de euros por la adquisición de varios solares ubicados en la zona de ocio de la playa, que, como destapó el PSPV en la pasada legislatura, Torró acordó con los propietarios de la discoteca sin haber-lo comunicado al ayuntamiento.



No es la primera vez que Becos SL intenta cobrar por este concepto. En 2014, cuando aún gobernaba el PP en Gandia, ya presentó un recurso en el Ayuntamiento para reclamar esta cantidad. Esa petición le fue negada, de ahí que ahora haya reclamado en la demanda judicial no solo esa cantidad, sino también el cobro de los intereses.



«Ya estamos cansados de ver cómo el trabajo de todo el gobierno de Gandia y el esfuerzo de la ciudadanía se van a la basura cada vez que aparece una de estas chapuzas fruto del 'coco loco' del Partido Popular de Gandia y de su coste cero», declaró ayer en rueda de prensa el concejal socialista José Manuel Prieto.



El concejal recordó que, desde la oposición, ya se advirtió de las consecuencias que tendría «esta rocambolesca y ruinosa historia, y, desgraciadamente, los acontecimientos nos han acabado dando la razón».



Prieto apuntó que para las arcas públicas, el tener que pagar esta cantidad equivale a la subida del IBI de 21.000 viviendas de tamaño medio de la ciudad durante un año o dos legislaturas enteras de ayudas a clubes y entidades deportivas.



Por su parte, Lorena Milvaques, de Compromís, destacó que «la operación Cocoloco es compleja y oscura. Torró presumió de llegar a un pacto para su cierre 'voluntario', pero muy voluntario no sería cuando, tras la anulación de la licencia de la discoteca, la empresa solicitó una indemnización al mismo gobierno con quien supuestamente había pactado». Para Milvaques, «estamos ante otro caso en que el actual gobierno de Gandia ha de hacer frente a las consecuencias diferidas por la judicialización de un gobierno del PP que jugaba a actuar sin pensar en las consecuencias».