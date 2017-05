Las Fallas de Gandia tampoco estarán este año en la procesión de la Virgen

Las Fallas de Gandia han declinado procesionar en los actos de la Mare de Déu dels Desemparats por segundo año consecutivo. Esta decisión es fruto del desencuentro que la entidad mantuvo en la edición pasada con el abad de la Colegiata, Ángel Saneugenio, a cuenta de la celebración de la Missa d'Infants, como sí ocurrió en 2015 por primera vez.



El presidente de la Federació de Falles (FdF), Telmo Gadea, aclaró ayer, sin embargo, que, pese a la negativa de la entidad a participar en las celebraciones del domingo, las relaciones entre el colectivo festivo y la asociación de la Verge dels Desemparats, organizadora del acto, está «en vías de normalizarse» y podría darse la paz definitiva entre las dos partes en los próximos meses para que las Falleras Mayores, reinas y presidentes de las comisiones participaran en los actos del próximo año.



Pese al acercamiento, «es cierto que actualmente no se dan las condiciones óptimas para que las Fallas vuelvan a participar en la procesión, pero hemos retomado el contacto con la asociación y, de parte de su presidenta, hemos recibido muy buen trato y predisposición a normalizar las cosas», expresaba ayer Gadea.



La mujer, de hecho, «ha acudido a la comida de la Crida y la cena de la 'plantà' y a algunos otros actos falleros a los que ha sido invitada por parte de la FdF, lo que demuestra, según Gadea, esa voluntad de llegar a un punto de acuerdo. Es más, la asociación sí que ha mandado la invitación al colectivo que aglutina a todas las comisiones falleras de Gandia, aunque al final se ha declinado la asistencia.



Ese punto de discordancia al que se refiere Gadea se encuentra en la posición que deben ocupar las fallas en la procesión. La entidad festiva cree que cuenta con la suficiente entidad como para estar en un puesto destacado. Según explica el presidente, la asociación de la Verge dels Desemparats cuenta con un protocolo que marca que si una entidad deja de acudir durante un tiempo a la procesión, cuando regrese tendrá que situarse en la parte final del desfile, lo que no agrada a las Fallas.



Pese a esas diferencias, Gadea confía en que las Fallas puedan volver a participar en esta tradicional procesión el próximo año o el siguiente. «A partir de ahora vamos a trabajar para alcanzar la normalidad que permita que la Mare de Déu dels Desemparats vuelva a contar con las Fallas», aseguraba el máximo representante de las fiestas. «Las fallas queremos que se elimine esa tensión porque no es buena para el colectivo y la presidenta ha manifestado sus ganas de entendimiento», finalizó el presidente.