Governs que paguen, governs que no

Llegia fa uns dies en les pàgines d'este periòdic un article d'opinió d'un dirigent dels joves del Partit Popular de Gandia. «Hay gobiernos y gobiernos», deia, i feia una reflexió que caldria saber si naixia de la ignorància pel que va passar a Gandia entre 2011 i 2015 o per simple mala llet i populisme, amb l'única finalitat de malparlar de l'actual govern.

Es vanagloriava durant les seues lletres de l'aposta i la visió que va tenir el PP quan va portar el SanSan Festival a Gandia, criticant que l'actual govern no considerara oportú gastar diners en un esdeveniment musical com este. Bé, per si les seues paraules naixen des de la ignorància, li explicaré tres coses:

1.-És molt fàcil dir que s'aposta econòmicament per un festival de música. El que a vostès els costava era pagar el que prometien. L'anterior govern tenia la irresponsabilitat (i felicitat) de no pagar la quantitat compromesa amb l'empresa organitzadora (tal i com feien amb tot, que no pagaven res). És això el que feia el Partit Popular: estafar als organitzadors d'un festival en 2015, als quals els va prometre una quantitat de diners que no només no va pagar, sinó que ni tan se val va signar contracte amb l'empresa, deixant-los després en l'estacada quan van abandonar el govern. Per cert, una de les condicions que posava l'empresa organitzadora per a quedar-se a Gandia era cobrar el que se li devia de 2015, cosa que no podíem afrontar per no existir contracte signat ni diners en el banc.

2.-El motiu de no invertir en esdeveniments musicals no ha estat per falta de voluntat de l'actual govern. Si per nosaltres fos possible, destinaríem els diners necessaris per ajudar a celebrar este i d'altres festivals musicals. La decisió no ve provocada per la manca de ganes, sinó per la falta de diners. Tot i que el PP en sap ben poc de responsabilitat, entendrà vostè que si no hi ha diners per a fer front al dia a dia i ens vegem obligats a apujar impostos i retallar serveis per garantir ajudes socials, subvencions i el pagament de deute a proveïdors, no podem de sobte destinar 150.000 euros a un festival de música d'una iniciativa privada. Repetisc: no per no considerar-ho oportú (que es podria estudiar), sinó perquè després de la nefasta gestió del PP, eixos 150.000 euros els necessitem per a pagar 400 ajudes d'emergència. A Benicàssim segur que no els van deixar un índex d'endeutament del 450% respecte als ingressos ordinaris.

3.-Li recorde que l'altre gran problema per a que el SanSan no repetira a Gandia era la seua ubicació. S'havia de trobar un lloc legal per celebrar el festival. L'emplaçament de les dues edicions celebrades baix el seu mandat no ho era (ja sabem que això de complir amb la llei tampoc forma part de la filosofia del PP). I havent comprovat les molèsties de l'emplaçament de la tercera edició, calia replantejar una nova ubicació. Però com que l'acord econòmic no va ser possible, no es va arribar a solucionar este problema.

I malgrat eixe panorama tan negre que tant vostè com els seus companys de partit pinten, Gandia enguany torna a tindre concerts d'estiu al Port de Gandia (amb una aportació municipal de 10.000 euros en concepte de taxa d'ocupació de l'espai portuari, res comparat amb els 800.000 euros anuals que gastava el seu govern) i tindrà també festival de música rock en estiu, el Pirata Rock, sense aportació econòmica en metàl·lic però amb tot la nostra col·laboració i en un recinte legal i amb poca afecció per als nostres veïns. La iniciativa privada creu en Gandia i no cal destinar milionades que no tenim per a seguir oferint oportunitats a la nostra ciutat.

I per a acabar, li aclariré altres dues coses: 1.-Malauradament, no vam apujar els impostos per a millorar els serveis de la ciutat. Vam haver de fer-ho i compartir un esforç injust amb els veïns per a pagar els 76 milions d'euros de deute a proveïdors que van deixar vostès i l'augment de més de 130 milions d'euros de deute bancari en els seus 4 anys de gestió. Poca broma.

2.-Diu vostè que no s'ha generat riquesa ni ocupació en estos dos anys de govern. Però la realitat és que, malgrat el desastre que ens van deixar, anem a pagar tot el deute a proveïdors que vostès van deixar en temps récord de dos anys i mig, injectant així 76 milions d'euros a empreses locals i comarcals. Moltes d'elles (la majoria), PIMES. Un fet que ha ajudat a reduir l'autur en 1.424 persones des que el PP se'n va anar del govern. I amb tot, han arribat Trasmediterránea i Decathlon, liderem les llistes de ciutats turístiques per segon estiu consecutiu, som Capital Cultual Valenciana, Ciutat de la Ciència i la Innovació, Ciutat Saludable, han crescut Leroy Merlin y Dulcesol, Telefónica inverteix 5 milions d'euros posant fibra òptica a Gandia i el Govern inverteix més de 2 milions d'euros millorant els polígons industrials de la ciutat. Noves oportunitats de treball i de riquesa de la mà d'este govern. Supose que eixa és la Gandia «morta i enfonsada» de la que parla el PP.

Pel que es veu en els seus joves dirigents, el futur que el PP ens té reservat és més del mateix: balafiament, mentides i més deute. Malament.