e l otro día paseaba por las calles del barrio de Corea y me paró una vecina para decirme lo sucias que están las calles de alrededor de su casa. No me sorprendió este comentario, lo mismo me ha pasado cuando he visitado otros barrios como el Grau, Beniopa, la Elíptica? es una queja continua de muchos vecinos de forma generalizada en toda la ciudad. Esta es la nefasta imagen que damos a los turistas que nos visitan en la playa o aquellos que acuden al Centro Histórico a realizar compras.

¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Gandia? Pues como siempre echar la culpa a los demás, es decir, a los ciudadanos llamándoles incívicos y al PP, porque, claro, a alguien le tienen que echar la culpa.

Es verdad que ha habido, hay y existirán comportamientos incívicos por parte de algunos, pocos, ciudadanos. Pero ahí está la función del Ayuntamiento de Gandia de realizar campañas de sensibilización: recogida excrementos de perros, horario de recogida de trastos, fomentar reciclaje, etc. Mantener la ciudad limpia es cosa de todos.

Pero la semana pasada me percaté de la campaña puesta en marcha por el actual ejecutivo de PSOE y Més Gandia: «limpia poco pero que parezca algo». El actual Gobierno de Gandia, en lugar de realizar una campaña de limpieza y sensibilización, lo que hace es engañar a los ciudadanos.

Ejemplo de la actual campaña: la semana pasada se realizaban las fiestas de Benipeixcar del viernes 7 al lunes 10 de julio. Dos días antes, es decir, el miércoles 5 de julio, las 4 calles principales por donde transcurre la mayor parte de las fiestas y la procesión recibía un desembarco de operarios que se encargaron de podar árboles, limpiar esas calles, y solo esas, a fondo y repintar la pintura vial. Hasta ahí todo perfecto, bienvenida esa actuación. El problema es que el resto de calles de la barriada se quedó como estaba, abandonada y sucia.

Esto ha provocado que dentro de un mismo barrio existan comparaciones. Ayer mismo un vecino me decía: ¿por qué esta calle se ha limpiado, podado y repasado la pintura vial y la mía, donde yo vivo no? Y tenía toda la razón.

Ahora vienen fiestas de otros barrios y me consta que van a hacer lo mismo, dar un lavado de cara en aquellas calles/zonas dónde más gente va estar en las fiestas, pero del resto nada de nada.

Que Gandia está sucia es una realidad. Atrás, muy atrás, quedaron esos tiempos donde la ciudad era premiada con la Escoba de Oro. Hoy en día el Oro se ha convertido en Suciedad y la escoba ha desaparecido.

A todo esto hay que sumarle que los vecinos seamos más exigentes con los servicios básicos de la ciudad. ¡¡Normal!!, se nos ha subido un 25 % todos los impuestos habidos y por haber, tasas, precios públicos, etc.

Por desgracia, continuarán echando la culpa a los demás, vecinos y PP, pero, para más desgracia, continuará estando la ciudad así de sucia.