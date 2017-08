La Guardia Civil investiga a la perrera de Gandia por posible maltrato animal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación por presunto delito de maltrato animal a la empresa El Corralet, que realiza la recogida de animales en Gandia, a partir de una denuncia realizada por la protectora El Refugio, con sede en Madrid. El presidente de esta asociación animalista, Nacho Paunero, señaló a Levante-EMV que interpuso la denuncia el día cuatro de abril al detectar que uno de los canes que tenía en custodia esta perrera presentaba heridas y «malnutrición». A raíz de su demanda, el pasado martes, 1 de agosto, uno de los responsables de El Corralet, A.M., declaró ante la Guardia Civil de Vinaròs, localidad donde se encuentra el centro.

El caso de «Esperanza», como se ha bautizado al animal, se inició en febrero. «Una amiga vio cómo la recogían en la calle y se la llevaban y contactamos con El Corralet para que nos la dieran», señaló ayer Amparo Amorós, presidenta de la asociación Patitas-Casas de Acogida de Gandia. «La reclamamos y tardaron 38 días en traerla de nuevo a Gandia». «Vino en un estado lamentable, con dos heridas horribles, desnutrida y deshidratada», agregó. Ante esta situación, y siempre según su versión, fue ingresada «de urgencia en una clínica veterinaria, y llamamos a El Refugio para que nos ayudaran a denunciar el caso, porque nosotros no sabemos de esos temas».

Los denunciantes se negaron ayer a mostrar la denuncia presentada ante la Guardia Civil, así como los informes veterinarios, ni a revelar en qué clínica fue ingresado el animal. Por su parte, el investigado y responsable de la empresa de recogida de los animales, no quiso hacer declaraciones, aunque negó rotundamente ningún maltrato y señaló que la perra ingresó en el centro enferma de leishmaniosis y ehrlichia.

El ayuntamiento, vigilante

Por su parte, Xavier Ròdenas, concejal de Gestión Responsable del Territorio, área de la que depende el servicio de recogida de animales de Gandia, afirmó que ayer mismo llamó a El Corralet, y que la empresa confirmó que está siendo investigada a raíz de la denuncia de El Refugio. «Hay que tener paciencia, y esperar a las conclusiones de la Guardia Civil», indicó Ródenas. «Estaremos vigilantes, pero todavía no sabemos si los hechos fueron así». «Hemos de esperar a los resultados de la investigación». Y añadió que esta denuncia «es una más de las han presentado de forma sistemática y premeditada determinadas personas». «Todas ellas han sido descartadas tanto por la Generalitat como por parte otras instituciones». Por ejemplo, según Ródenas, «hace dos meses se denunció un asunto similar y después de la investigación de la Generalitat, todos los aspectos quedaron descartados».

Denuncias cruzadas

El enfrentamiento entre Patitas-Casas de Acogida y El Corralet no es nuevo. La asociación de Gandia asegura haber presentado 14 denuncias en los últimos 6 meses contra la empresa de Vinaròs. Por su parte, el abogado de esta, Víctor Castelló, señaló a este periódico que va a presentar una querella contra Amparo Amorós y otra integrante de Patitas por unas declaraciones realizadas en una radio local, en las que las animalistas acusaron a El Corralet de hechos muy graves.

Según el letrado, una de las denunciadas no se presentó al acto de conciliación que tuvo lugar el 27 de julio, y la otra no ha sido localizada por el juzgado. «Si no se retractan seguiremos adelante con la querella». Amorós aseguró «no saber nada de ninguna querella» porque no había recibido notificación.