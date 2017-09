Inés Tortosa i Maria Calaforra, reines de la Falla Prado de Gandia

la falla plaça prado de Gandia ha celebrat la demanà a les màximes representants de la comissió pel 2018, el passat dissabte 9 de setembre, acompanyades per amics i fallers en una nit especial on es va encendre la metxa d'eixida per a un any inoblidable. Per començar, el president infantil, Gonzalo Escrivà Camps, es dirigia a Inés Tortosa García amb paraules d'agraïment i suport per acompanyar-la en aquest any meravellós. Però sobretot, es dirigia a la xiqueta per a fer-li la pregunta desitjada per tota representant. Inés no dubtà, en cap moment a contestar-li un «sí» com mereixia l'ocasió. La Reina de la Falla Infantil demostrava tota la il·lusió rebuda amb les paraules amb els que ho expressava a la seua família, amics i comissió. A través d'un conte, somiava en cada moment d'aquest 2018.

El president de la Plaça del Prado, Juan Martí Fuster, mostrava l'estima cap a la Reina de la Falla, Maria Calaforra Calatayud i a la seua família. Amb paraules d'agraïment i afecte, assenyalava la trajectòria que ha tingut en la comissió i lo activa que ha estat sempre i li va donar la paraula a la Reina de la Falla Plaça del Prado any 2018.

Maria Calaforra va descriure l'emoció que suportava la nit del dissabte per haver-hi arribat a aquell dia complint el somni que des de ben menuda desitjava. Va tindre paraules d'agraïment per a tots els presents, per a la seua família pel recolzament constant, a les seues companyes de regnat per l'amistat que les unix, al president per l'afecte que tenen i a la comissió i amics per acompanyar-li en aquest any. En la imatge els protagonistes posen al final per a immortalitzar la demanà.