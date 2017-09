El triunfo se resiste

No acaba el equipo vallero de encontrar la fórmula para vencer y ayer ante un rival que le plantó cara no pasó del empate en un partido que no fue brillante para los locales, aunque tuvo ocasiones para haber deshecho las tablas.

La primera mitad empezó con una salida bastante fuerte de los visitantes y un Tavernes que no se encontraba cómodo. Hubo dos claras ocasiones para estrenar el marcador,; una del visitante Brines en el minuto 24 y otra del local Joan en el minuto 38, que este no acertó a definir, por lo que acabó con empate a cero.

La segunda parte tuvo un comienzo prometedor para los locales que pronto se adelantaron en el marcador. Los de la Ribera acusaron el gol, pero un penalti muy dudoso y protestado, que materializó Brines, hizo que empataran. Después, aunque la UE Tavernes insistió en busca del desempate, no pudo, pues el Carcaixent supo matar el partido con muchas pérdidas de tiempo y aunque los valleros lo intentaron el marcador no se movió.

Tras tres jornadas de liga la UE Tavernes tiene 1 punto y sigue sin conocer la victoria. En la primera jornada perdió en casa contra el CF Tous (0-1) y en la segunda los valleros empataron sin goles en el campo del Muro CF.